Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Cuántos usuarios están registrados en el padrón de Telefonía Móvil? ¿Los demás números serán cancelados?
El Padrón Nacional de Telefonía Móvil en México continúa avanzando, pero el número de usuarios registrados todavía es bajo frente al total de líneas activas. Esto ha generado dudas sobre qué ocurrirá con quienes no completen el proceso a tiempo.
¿Cuántos usuarios están registrados en el padrón de telefonía móvil?
Hasta el 24 de marzo de 2026, se han registrado 22 millones 784 mil 144 líneas celulares, lo que representa apenas el 14% del total en el país.
Esta cifra contrasta con las más de 153 millones de líneas móviles activas, lo que deja a la gran mayoría de usuarios aún fuera del padrón obligatorio.
El registro inició el 9 de enero de 2026 y forma parte de una estrategia para vincular cada número telefónico con la identidad de su titular.
¿Los demás números serán cancelados?
Sí, pero no de forma inmediata. Las autoridades establecieron como fecha límite el 30 de junio de 2026 para completar el registro.
En caso de no cumplir con este requisito, las líneas telefónicas podrían ser suspendidas, ya que el trámite es obligatorio para todos los usuarios, tanto de prepago como de pospago.
La medida busca evitar el uso anónimo de teléfonos celulares y combatir delitos como extorsión y fraudes telefónicos.
¿Qué deben hacer los usuarios?
Para completar el trámite, los usuarios deben proporcionar información como nombre completo y documentos oficiales —por ejemplo, CURP o identificación— que permitan asociar cada número a una persona física o moral.
Te puede interesar