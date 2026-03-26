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¿Cuántos usuarios están registrados en el padrón de Telefonía Móvil? ¿Los demás números serán cancelados?

Vincular tu número con tus datos personales será clave para mantener el servicio activo. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:03 - 26 marzo 2026
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El registro obligatorio avanza lentamente en México y millones de usuarios aún no cumplen con el trámite.

El Padrón Nacional de Telefonía Móvil en México continúa avanzando, pero el número de usuarios registrados todavía es bajo frente al total de líneas activas. Esto ha generado dudas sobre qué ocurrirá con quienes no completen el proceso a tiempo.

El Padrón Nacional de Telefonía Móvil en México continúa avanzando. / iStock

¿Cuántos usuarios están registrados en el padrón de telefonía móvil?

Hasta el 24 de marzo de 2026, se han registrado 22 millones 784 mil 144 líneas celulares, lo que representa apenas el 14% del total en el país.

Esta cifra contrasta con las más de 153 millones de líneas móviles activas, lo que deja a la gran mayoría de usuarios aún fuera del padrón obligatorio.

El registro inició el 9 de enero de 2026 y forma parte de una estrategia para vincular cada número telefónico con la identidad de su titular.

Más de 22 millones de líneas ya están en el padrón de telefonía móvil, pero la mayoría sigue sin registrarse. / iStock

¿Los demás números serán cancelados?

Sí, pero no de forma inmediata. Las autoridades establecieron como fecha límite el 30 de junio de 2026 para completar el registro.

En caso de no cumplir con este requisito, las líneas telefónicas podrían ser suspendidas, ya que el trámite es obligatorio para todos los usuarios, tanto de prepago como de pospago.

La medida busca evitar el uso anónimo de teléfonos celulares y combatir delitos como extorsión y fraudes telefónicos.

Usuarios tienen hasta el 30 de junio de 2026 para registrar su número o podrían quedarse sin servicio. / iStock

¿Qué deben hacer los usuarios?

Para completar el trámite, los usuarios deben proporcionar información como nombre completo y documentos oficiales —por ejemplo, CURP o identificación— que permitan asociar cada número a una persona física o moral.

El padrón busca eliminar el anonimato en celulares y combatir delitos como extorsión telefónica. / iStock
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