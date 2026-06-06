¿Cuántos extranjeros se espera que lleguen a Monterrey para el Mundial 2026?

Monterrey se prepara para recibir una auténtica invasión de aficionados extranjeros durante la Copa del Mundo de 2026. Aunque no existe una cifra oficial sobre cuántos visitantes internacionales llegarán específicamente a la ciudad, diversas estimaciones permiten dimensionar el impacto que tendrá la justa mundialista en Nuevo León.

Monterrey se queda sin partidos de Países Bajos en el Mundial 2026 | IMAGO7

Monterrey espera más de 375 mil visitantes durante sus partidos mundialistas

La Secretaría de Turismo estatal proyectó la llegada de más de 375 mil visitantes durante los cuatro partidos que albergará Monterrey. De esa cifra, una parte importante corresponderá a turistas provenientes del extranjero, considerando que el torneo reunirá a aficionados de las 48 selecciones participantes.

Incluso, proyecciones turísticas realizadas rumbo al Mundial señalaron que Monterrey podría recibir hasta 1.2 millones de visitantes durante todo el mes de actividades relacionadas con la Copa del Mundo, con una distribución cercana al 50 por ciento de visitantes foráneos y 50 por ciento de turistas regionales.

A nivel nacional, la Secretaría de Turismo federal estima la llegada de 5.5 millones de turistas durante el Mundial 2026, una cifra que refleja la magnitud del evento y de la cual Monterrey buscará captar una porción importante al ser una de las tres sedes mexicanas.

Estadio Monterrey previo al partido entre Surinam y Bolivia en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT

El hospedaje, uno de los principales retos ante la llegada masiva de turistas extranjeros

Las expectativas son tan altas que especialistas del sector turístico han advertido sobre una sobredemanda de hospedaje en la zona metropolitana, pues las más de 13 mil habitaciones hoteleras disponibles y miles de espacios adicionales en plataformas de alojamiento podrían resultar insuficientes para cubrir la demanda generada por los visitantes.

Además, estudios citados por Airbnb estiman que solamente mediante esta plataforma llegarán más de 26 mil huéspedes a Monterrey durante el torneo, una muestra del flujo internacional que tendrá la ciudad.

Con selecciones como Japón, Corea del Sur, Suecia y Túnez utilizando instalaciones de la ciudad durante su preparación, así como miles de aficionados siguiendo a sus equipos, Monterrey se perfila para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de extranjeros en México durante el Mundial 2026, consolidándose como una vitrina internacional para Nuevo León.