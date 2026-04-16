¡Cuidado! Alertan por fraudes a beneficiarios de Bienestar

La Secretaría de Bienestar lanzó una alerta nacional ante intentos de extorsión dirigidos a beneficiarios de programas sociales, quienes están siendo contactados mediante llamadas telefónicas y audios falsos que simulan ser oficiales.

La Secretaría de Bienestar lanzó una alerta nacional ante intentos de extorsión dirigidos a beneficiarios de programas sociales. / Porgramas para el Bienestar

¿Cómo operan las extorsiones a beneficiarios del Bienestar?

De acuerdo con la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, se han detectado llamadas desde supuestos números de la institución, donde los delincuentes se hacen pasar por servidores públicos.

“Me reportan que en diversos estados del país se están realizando llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de @bienestarmx y de (supuestos) servidores públicos de la institución, solicitando que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios falsos simulando mi voz con fines de extorsión” , advirtió la funcionaria.

Este esquema busca generar confianza en las víctimas, principalmente personas beneficiarias de apoyos sociales, para obtener información personal o inducirlas a comunicarse a otros números controlados por los estafadores.

Beneficiarios de programas sociales han sido blanco de llamadas falsas que buscan obtener datos personales mediante engaños./ iStock

Llamado urgente: no compartir datos personales

Ante esta situación, la Secretaría de Bienestar pidió a la población mantenerse alerta y no proporcionar información personal, bancaria o confidencial a través de llamadas telefónicas.

La funcionaria insistió en que ningún programa social solicita datos sensibles por teléfono, por lo que cualquier contacto de este tipo debe considerarse sospechoso.

Además, exhortó a no devolver llamadas a números desconocidos ni seguir instrucciones de supuestos funcionarios.

Los estafadores utilizan números que aparentan ser oficiales para contactar a beneficiarios en distintos estados del país. / iStock

Se presentarán denuncias por estos fraudes

La dependencia federal informó que ya se preparan denuncias ante las autoridades correspondientes para investigar estos casos y frenar este tipo de delitos.

Montiel reiteró el llamado a los beneficiarios a no caer en engaños y a verificar cualquier información únicamente a través de canales oficiales del gobierno.