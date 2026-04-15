¡Bomba en la LMB! Justin Turner llega a México y revela por qué eligió a Toros de Tijuana

La leyenda de los Los Angeles Dodgers, Justin Turner, aterrizó en México para disputar la Liga Mexicana de Beisbol con los Toros de Tijuana, en un fichaje bomba que se coloca a la altura de incorporaciones recientes como las de Robinson Canó o Trevor Bauer. Sin embargo, su llegada estuvo lejos de ser complicada: el proceso fue más sencillo de lo esperado.

El roster y viejos compañeros, clave en la decisión de Turner

Así lo reveló Omar Canizales, presidente ejecutivo de los Astados, quien explicó que el entorno dentro del equipo fue clave para convencer al veterano pelotero.

“Incorporamos muy buenos jugadores esta temporada que recientemente estaban en Grandes Ligas, y de alguna manera eso fue lo que decantó que Justin Turner quisiera venir a jugar con nosotros, porque al menos siete de ellos habían sido sus compañeros en distintos equipos”, señaló en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Presentación de Justin Turner con los Toros de Tijuana l CORTESÍA

Experiencia y liderazgo: el impacto de Turner en Toros

De acuerdo con Canizales, la cercanía geográfica de Tijuana representó una ventaja frente a otras ofertas, pero no fue el factor decisivo. Fue el propio roster el que terminó por seducir al infielder estadounidense, quien al analizar el line up se encontró con nombres conocidos:

Presentación de Justin Turner con los Toros de Tijuana l CORTESÍA

RedTurn2” presume un palmarés que incluye un título de Serie Mundial y dos selecciones al Juego de Estrellas, credenciales que ahora pondrá al servicio de la novena fronteriza. “Justin Turner viene a agregar liderazgo, valor y experiencia, pero creemos que un equipo es más grande que un jugador

Más allá de lo deportivo, su llegada también representa un impulso mediático importante. En la organización confían en que el carisma del pelotero atraerá a miles de aficionados y convertirá al Toros Mobil Park en una auténtica fortaleza para un equipo que apunta a conquistar su tercer título en la Liga Mexicana de Beisbol.

Creemos que sí va a ayudar a atraer gente por lo carismático que es. Él está muy emocionado, y da gusto ver cómo un jugador con tantos años y tanto diamante recorrido mantiene intacta la ilusión de jugar y de buscar otro campeonato

Justin Turner siendo presentado con los Toros de Tijuana l CORTESÍA

Debut en puerta para los Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana iniciarán su temporada este viernes 17 de abril frente a los Saraperos de Saltillo, mientras que su presentación en casa será del 24 al 26 ante los Acereros de Monclova, en el Toros Mobil Park.