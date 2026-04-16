Pedro de Uriarte sigue en podio tras la sexta etapa del Morocco Desert Challenge

Aquí ya no hay espacio para sorpresas… lo de los mexicanos es pura consistencia.

La dupla de Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni volvió a entregar una actuación sólida en el sexto día del Morocco Desert Challenge. Con un tercer lugar en la etapa, los poblanos no solo resistieron una de las jornadas más duras, sino que se afianzaron en el segundo puesto de la clasificación general.

Y lo hicieron cuando más cuenta.

Morocco Desert Challenge

La etapa reina… con caos incluido

La sexta jornada no era cualquier tramo. 295 kilómetros cronometrados en formato de bucle, con salida y meta en Merzouga, atravesando las imponentes dunas del Erg Chebbi, las más grandes del Sahara.



Un escenario brutal.

Pero el reto no fue solo el terreno.

Cambios de última hora en la ruta —derivados de tensiones políticas en la región— obligaron a modificar el recorrido original. La consecuencia fue seria:

-Cierre del tráfico aéreo

-Sin helicópteros médicos ni de rescate

-Ajuste logístico total sobre la marcha

En otras palabras: correr con margen de error todavía más reducido.

Morocco Desert Challenge

Aun así, la organización respondió y la caravana completó el recorrido alterno sin incidentes mayores. Y en medio de ese caos, los mexicanos hicieron lo que mejor les ha funcionado toda la semana: no equivocarse.

Tercer lugar que vale oro

En condiciones extremas, Uriarte y Vanzinni volvieron a demostrar que entienden perfectamente de qué va este rally:

-3º lugar en la etapa (05:09’15”)

-2º lugar en la general (22:39’17”)

No están ganando etapas… están construyendo algo más importante: una carrera inteligente.

Y hay que decirlo como es: para ser debutantes en la categoría de camiones, lo que están haciendo ya no es promesa. Es rendimiento real.

Top 5 – Etapa 6 (Camiones)

1.-#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 04:49’13”

2.-#502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 05:08’46”

3.-#505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 05:09’15”#506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 05:09’31”

4.-#504 – William Van Groningen / Wesley Van Groningen / Jessie Van Groningen — 05:18’22”

Top 5 – General (tras 6 días)

1.-#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 21:09’55”

2.-#505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 22:39’17”

3.-#502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 22:55’08”

4.-#506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 23:24’50”

5.-#503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 24:59’19”

Morocco Desert Challenge

Lo que viene: el desgaste final

Quedan dos días. Y el siguiente no da tregua.

Etapa 7 (17 abril)

Ruta: Merzouga – Bouarfa

Especial: 493 km

Tránsito: 0 km

Un cambio total de escenario:

-Últimos kilómetros en las dunas del Erg Chebbi

-Oueds arenosos

-Pistas rápidas

-Llanuras de Hamada y la meseta de Rekkam