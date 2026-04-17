Conference League 2026: Así se jugarán las Semifinales del torneo

Ya sin futbolistas mexicanos en el torneo, la Conference League llega a su recta final y los cuatro mejores equipos se medirán en busca de conseguir un boleto para la Final que se llevará a cabo en la Red Bull Arena de Leipzig.

UEFA presentó el trofeo de la Conference League | UEFA

Sin mexicanos en el torneo

Desafortunadamente, el torneo deberá continuar ya sin la participación de los futbolistas mexicanos. Esto debido a que tanto el AEK Atenas como el AZ Alkmaar no pudieron llevarse el triunfo en los Cuartos de Final.

El equipo griego y Orbelín Pineda lograron sacar el triunfo 3-1 en el partido de Vuelta ante Rayo Vallecano, pero ese único gol del cuadro español les valió para pasar a la siguiente ronda. Por su parte, el AZ y Mateo Chávez empataron 2-2 ante Shakhtar Donetsk por lo que fueron eliminados 2-5 en el global.

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | Grosby Group

Otros dos Semifinalistas

Junto con el Shakhtar y el Rayo aparecen el Crystal Palace y el Racing de Estrasburgo. Ambos equipos lograron dar la sorpresa pues llegaban como víctimas a los Cuartos de Final. Aun así avanzaron a la siguiente ronda.

El cuadro inglés sufrió un descalabro en el juego de Vuelta pero su victoria de 3-0 en el partido de Ida los ayudó a imponerse ante la Fiorentina, dos veces finalista del torneo. Por su parte, el cuadro francés logró revertir un marcador de 2-0 en contra ante el Mainz 05 y avanzar a Semifinales.

Crystal Palace venció a los Spurs 1-3 l Grosbygroup

Así se jugarán las Semifinales

Con estos resultados, las semifinales de la Conference League ya quedaron definidas. La Ida se llevará a cabo a final de mes con ambos juegos disputándose en simultáneo el jueves 30 de abril. Los encuentros de Vuelta se jugarán una semana después, el 7 de mayo.