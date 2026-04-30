¿Marcel Ruiz vuelve a lesionarse? El volante encendió las alarmas nuevamente

El mediocampista de Toluca, Marcel Ruiz, volvió a generar preocupación sobre su estado físico luego de ser captado con una bolsa de hielo en la rodilla derecha tras el partido de Ida de las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La lesión de Marcel Ruiz

Marcel Ruiz sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en su rodilla derecha en marzo de 2026. Tras la lesión se esperaba que el futbolista se sometiera a cirugía para poder recuperarse, sin embargo, decidió no operarse de inmediato para intentar llegar al Mundial 2026.

Ahora, tras haber disputado tres partidos, el futbolista quedó fuera de primera convocatoria de la Selección Mexicana. Según reportes, su ausencia se debe a que aún no está al cien por ciento y Javier Aguirre decidió presidir de él.

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7

Encendió las alarmas

Este miércoles, el futbolista mexicano, fue titular y además portó el gafete de capitán, en el partido de Ida de Semifinales ante Los Angeles FC. Ruiz jugó casi 90 minutos en el BMO Stadium aunque no pudo evitar la derrota de su equipo.

Tras el silbatazo final, Marcel Ruiz se retiró rumbo a los vestuarios, sin embargo, en el túnel fue captado con la rodilla vendada y con hielo, lo cual encendió las alarmas dentro y fuera del club. hasta el momento, ni el equipo y ni el jugador han dado a conocer noticias sobre su actual estado de salud.

Cabe destacar que, al decidir no operarse la rodilla, Marcel Ruiz debe mantener su tratamiento de rehabilitación. Aunque el uso de hielo no se debe a que sufrió una nueva lesión o que se resintió de la misma, si se tarta de que el jugador no está al cien por ciento y debe desinflamar su rodilla lastimada.

Marcel Ruiz abandonó el terreno de juego con hielo | CAPTURA

Toluca en semana clave entre Concacaf y Liga MX

Ahora, la incertidumbre vuelve a instalarse en el entorno de Toluca, justo en un momento determinante de la temporada. El equipo se prepara para disputar el partido de Vuelta ante el LAFC, donde buscará remontar la eliminatoria y asegurar su lugar en la Final de la Concacaf Champions Cup.

De manera paralela, los Diablos Rojos también afrontarán los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pachuca, en una serie que exigirá la mejor versión del plantel. La evolución física de Marcel Ruiz será un factor a seguir de cerca, considerando su rol dentro del esquema del equipo y la carga de compromisos en los próximos días.