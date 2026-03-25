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NFL 2026: ¿Cuáles son los jugadores no QB mejor pagados?

Jaxon Smith Njigba | AP
Rafael Trujillo 21:46 - 24 marzo 2026
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Jaxon Smith-Njigba se ha convertido en el jugador mejor pagado de toda la NFL

Esta semana el receptor de los Seattle Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, llegó a un acuerdo para firmar una extensión de contrato por cuatro años y 168.8 millones de dólares, con 120 millones garantizados. Con esto, el WR se convertiría en el segundo jugador no QB mejor pagado de la NFL.

El jugador estrella del equipo campeón de la NFL recibirá anualmente 42 millones de dólares superando así los 40.250 que recibe JaMarr Chase y que, hasta hace una semana era el receptor mejor pagado de toda la liga.

Jaxon Smith Njigba | AP

Los jugadores mejor pagados de la NFL

Pese a que los dos receptores están entre los mejores pagados de la NFL, se quedaron lejos de ser el jugador no QB mejor pagado de toda la NFL. Ese reconocimiento es para Micah Parsons. El defensivo firmó un contrato de 188 millones de dólares que le dará 47 millones anuales, un contrato que parece de mariscal de campo.

Tras el defensivo de los Green Bay Packers aparece otro cazador de mariscales. Aidan Hutchinson firmó también una extensión de contrato de cuatro años por 180 millones de dólares. Este nuevo acuerdo lo pone con un salario base de 45 mde superando a JaMarr Chase, pero aún por detrás de Parsons.

Micah Parsons, de Green Bay, en Lambeau Field | AP

Defensivos dominan la lista

Fuera de Chase y Smith-Njigba la lista de jugadores no QB mejor pagados de la NFL está dominada por los defensivos. Además de Micah y Hutchinson, también están TJ Watt con sus 41 millones, Danielle Hunter con 40.1 mdd y Myles Garrett con 40 mdd. Estos son los únicos jugadores, junto con los mariscales de campo que superan los 40 millones de dolares anuales, aunque Hunter es el único que no tiene un contrato de larga duración.

Cabe destacar que, tres posiciones dominan la lista de mejor pagados de toda la liga. Los mariscales de campo, los receptores y las alas defensivas acaparan las primeras 30 posiciones en la lista pues no es sino hasta el puesto 33 que aparece el esquinero Trent McDuffie. Con el nuevo acuerdo que firmó con los Rams, el profundo alcanza los 31 millones de dólares anuales.

Chiefs ejercen opciones de quinto año sobre Trent McDuffie y el George Karlaftis | AP

El mejor pagado de toda la Liga

Pese a que han pasado dos años desde que firmó su contrato, Dak Prescott sigue siendo el jugador mejor pagado de toda la liga. El QB de los Dallas Cowboys es el primero y único atleta que ha logrado firmar un acuerdo por 60 millones o más. Dak actualmente está cumpliendo con su extensión de contrato de 4 años por 240 millones de los cuales 231 son garantizados.

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