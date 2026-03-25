¿Aaron Rodgers vuelve a los Steelers? Mike McCarthy habló del futuro del QB

El nuevo entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy, se mostró optimista ante la posibilidad de volver a dirigir a Aaron Rodgers, esta vez en Pittsburgh, calificando la posible reunión como "una gran historia".

McCarthy, quien fue el entrenador de Rodgers en los Green Bay Packers de 2006 a 2018, hizo estas declaraciones durante un homenaje póstumo a Bob Harlan, expresidente de los Packers, celebrado en el Lambeau Field. Aunque el motivo de su presencia era honrar a Harlan, no pudo evitar la pregunta sobre el futuro del veterano mariscal de campo.

Mike McCarthy festeja con Aaron Rodgers | AP

Kevin Harlan, hijo de Bob y maestro de ceremonias del evento, preguntó directamente a McCarthy sobre la posibilidad de un reencuentro con Rodgers, lo que generó risas entre los asistentes. "Me encantaría poder anunciarles una noticia de última hora, pero no la tengo", respondió McCarthy.

El entrenador reflexionó sobre la trayectoria del quarterback: "Es genial ver a Aaron a los 42 años, recordar al joven de 22 y todo lo que ha logrado. Se encuentra en un momento importante de su vida personal mientras toma esta decisión. Creo que está en un muy buen lugar".

Aaron Rodgers en conferencia | AP

La temporada pasada, la primera de Rodgers con los Steelers, culminó con el título de la División Norte de la AFC. Poco después, el entrenador Mike Tomlin dejó el equipo, abriendo paso a la llegada de McCarthy.

La incertidumbre sobre la continuidad de Rodgers para la temporada 2026 sigue en el aire. El año pasado, el mariscal de campo no confirmó su regreso hasta justo antes del minicampamento de junio. Aunque el equipo no ha fijado una fecha límite pública, el gerente general Omar Khan expresó su confianza en que el cuatro veces MVP de la NFL tomará una decisión antes que en la temporada anterior.

Aunque no confirmó si usaría esa misma frase para recibir a Rodgers, la posibilidad de que esas palabras vuelvan a resonar en un nuevo contexto añade un matiz especial a la espera de los Steelers.