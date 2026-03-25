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NFL

NFL: Seahawks abrirán la temporada 2026 en miércoles

Seattle Seahawks | AP
Associated Press (AP) 16:29 - 25 marzo 2026
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Por segunda vez en la historia de la liga, la temporada regular de la NFL tendrá su primer juego

La NFL abrirá la temporada en miércoles por segunda vez en su historia. Los campeones defensores Seahawks de Seattle recibirán el primer partido de la temporada 2026.

Logo de la NFL en un estadio | AP

La NFL anunció el miércoles que los Seahawks disputarán el tradicional partido inaugural como campeones del Super Bowl el 9 de septiembre, un día antes de lo habitual, ya que la liga también tendrá un juego de la Semana 1 en Australia entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles.

El rival de Seattle en el partido, que será transmitido por NBC, se determinará más adelante.

Los Seahawks festejan en el Levi's Stadium I AP

Los Rams y los 49ers debutarán el 11 de septiembre en Melbourne. Se espera que el partido comience alrededor de las 10:35 de la mañana de ese viernes en Australia, lo que equivale a las 8:35 de la tarde hora del Este del jueves por la noche en Estados Unidos. Aún no se ha determinado la cadena que transmitirá ese juego.

La NFL había disputado partidos de la Semana 1 en Brasil las dos temporadas anteriores, en la primera noche de viernes de septiembre. Pero debido a que el Día del Trabajo en Estados Unidos más tarde, la temporada iniciará el siguiente viernes debido a la prohibición de transmisión de partidos esa noche por televisión debido a la Ley de Transmisiones Deportivas de 1961.

Aunque en los primeros años de la NFL se jugaron partidos los miércoles de manera ocasional, este será apenas el quinto desde 1950. Hubo dos encuentros el día de Navidad cuando cayó en miércoles en 2024, uno en 2022 que se retrasó por el COVID-19 y el partido inaugural de 2012.

Logo de la NFL | AP
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