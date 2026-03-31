México vs. Chequia: el rival que marcó la primera victoria del Tri en un Mundial

Chequia no es un rival desconocido para la Selección Mexicana en Copa del Mundo. De hecho, protagonizó uno de los capítulos más significativos en la historia del Tricolor.

El enfrentamiento entre México y Chequia —en ese entonces Checoslovaquia— en la Copa del Mundo del año 1962 quedó marcado como un momento histórico para el futbol mexicano.

El primer triunfo de México en un Mundial

En aquel torneo disputado en Chile, México consiguió una victoria de 3-1 sobre el conjunto europeo, resultado que significó el primer triunfo del país en la historia de las Copas del Mundo.

Ese partido no solo rompió una larga racha sin victorias mundialistas, sino que también representó un paso importante en la evolución del futbol mexicano a nivel internacional.

México en el Mundial de 1962 | MexSport

Un recuerdo que sigue vigente

A más de 60 años de aquel encuentro, el antecedente entre México y Chequia sigue siendo uno de los más recordados por su valor histórico.

Selección de Chequia l INSTA: @ceskarepre

Un duelo que, más allá del resultado, quedó grabado como el inicio de una nueva etapa para el Tricolor en los Mundiales y ahora en 2026, ambas Selecciones se volverán a cruzar el 24 de junio en la Ciudad de México.