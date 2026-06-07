Fernando Hernández arbitrará el amistoso España vs Perú en Puebla rumbo al Mundial 2026

El arbitraje mexicano volverá a tener presencia en un escenario internacional de alto nivel. Fernando Hernández fue designado como árbitro central para el partido amistoso que disputarán las selecciones de España y Perú, encuentro programado para celebrarse en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La designación representa un reconocimiento para el silbante mexicano, quien se ha consolidado como uno de los árbitros con mayor experiencia dentro de la Liga MX y que ahora tendrá la oportunidad de dirigir un compromiso entre dos selecciones que buscarán llegar en óptimas condiciones a la máxima justa del futbol.

Fernando Hernández durante el Querétaro vs San Luis | Mexsport

El duelo entre españoles y peruanos ha generado gran expectativa debido a que será uno de los últimos encuentros de preparación para ambos conjuntos antes de su debut mundialista. Además, permitirá a los cuerpos técnicos realizar ajustes finales y evaluar el estado de forma de sus futbolistas a pocos días del arranque del torneo.

¿Por qué fue elegido Fernando Hernández para este partido?

La elección de Fernando Hernández responde a la confianza que los organismos arbitrales han depositado en el mexicano durante los últimos años. El árbitro cuenta con experiencia en encuentros de alta exigencia dentro del futbol mexicano y en competencias internacionales de la Concacaf.

Su capacidad para manejar partidos de gran intensidad será puesta a prueba en un encuentro que enfrentará a una de las selecciones favoritas del Mundial, como España, contra un combinado peruano que buscará cerrar su preparación con una actuación destacada.

Para Hernández, el compromiso también representa una oportunidad para mostrar el nivel del arbitraje mexicano ante representantes de la UEFA y la Conmebol, en un partido que contará con la atención de aficionados y medios de comunicación de distintas partes del mundo.

España viaja rumbo a México | RFEF

El partido amistoso entre España y Perú se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, uno de los inmuebles más emblemáticos del futbol mexicano y que recientemente ha sido considerado para diversas actividades relacionadas con el Mundial 2026.

¿Cómo llegan España y Perú al amistoso?

La selección española llegará al compromiso como una de las candidatas a pelear por el título mundial tras sus recientes éxitos internacionales, mientras que Perú buscará afinar detalles y ganar confianza antes de afrontar el reto mundialista.

La elección de Puebla como sede también permitirá que miles de aficionados mexicanos disfruten de la presencia de figuras internacionales de ambos equipos, en un encuentro que servirá como antesala de la fiesta futbolística que comenzará con la inauguración de la Copa del Mundo.

Fernando Hernández | MEXSPORT