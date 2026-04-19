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Futbol

León ruge en casa y sueña con Liguilla tras vencer a Juárez

Todo listo para el regreso de la LIGA MX al FC27.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:25 - 18 abril 2026
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La Fiera se impuso 3-1 con doblete de Ismael Díaz y escaló al séptimo lugar

León cumplió en casa y dio un paso firme rumbo a la Liguilla al vencer 3-1 a FC Juárez en el Clausura 2026, resultado que lo coloca en la séptima posición de la tabla.

León pega primero y toma el control

El conjunto esmeralda impuso condiciones desde el arranque y encontró recompensa temprano en el partido. Al minuto 30, Ismael Díaz abrió el marcador tras una jugada bien construida, adelantando a León en casa.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con ventaja mínima, el propio Díaz apareció nuevamente en tiempo agregado (45+2’) para firmar su doblete y mandar a su equipo al descanso con un cómodo 2-0.

Ismael Díaz celebrando su doblete ante Juárez | MEXSPORT

Juárez reacciona, pero León sentencia

En el arranque del complemento, Juárez intentó meterse al partido y lo consiguió desde los once pasos. Óscar Estupiñán convirtió un penal al minuto 52 para acercar a los fronterizos.

Óscar Estupiñán anotando su penal ante León | MEXSPORT

Sin embargo, cuando el partido parecía tomar otro rumbo, León volvió a golpear. Al minuto 68, Daniel Arcila apareció para marcar el tercer tanto y devolver la tranquilidad a los locales.

Daniel Arcila celebrando su gol con todos los jugadores de León | MEXSPORT

La Fiera se mete de lleno en la pelea

Con el resultado controlado, León manejó los tiempos en la recta final y dio un paso firme en el cierre del torneo.

El triunfo no solo representa tres puntos, sino un salto importante en la tabla: La Fiera ya es séptima y se posiciona en zona de Liguilla, llegando en buen momento a la fase decisiva del Clausura 2026.

Ismael Díaz abriendo el marcador para León ante Juárez | MEXSPORT
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