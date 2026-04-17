Liga MX: ¿cuándo y dónde ver León vs Juárez Jornada 15 Clausura 2026?

El León recibirá a FC Juárez en un interesante encuentro correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El partido está programado para el sábado 18 de abril de 2026 a las 21:06 horas. Este enfrentamiento promete ser emocionante, ya que ambos equipos buscan sumar puntos importantes de cara a la Liguilla.

El León llega a este encuentro con un excelente momento, habiendo ganado sus últimos tres partidos. Los Esmeraldas vencieron a Puebla como visitante (0:1) el 11 de abril, derrotaron al Atlas en casa (2:0) el 5 de abril y consiguieron una victoria ante Atlético de San Luis (1:2) el 22 de marzo. Sin embargo, antes de esta racha positiva, sufrieron dos derrotas consecutivas: una contundente caída ante Chivas Rayadas (5:0) el 19 de marzo y otra derrota en casa frente a Tijuana (0:3) el 15 de marzo.

Ismael Díaz, jugador de León | IMAGO7

Por su parte, FC Juárez atraviesa un momento irregular, con una derrota en su último partido ante Tijuana (1:2) el 11 de abril, dos empates consecutivos contra Querétaro FC (1:1) el 8 de abril y Puebla (1:1) el 4 de abril, y una victoria importante ante Tigres (2:1) el 23 de marzo. Anteriormente, igualaron con Monterrey (2:2) el 14 de marzo.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es ligeramente favorable para León con dos victorias, un empate y dos derrotas. El encuentro más reciente se disputó el 27 de septiembre de 2025, cuando FC Juárez se impuso por 2:0 como local. Anteriormente, el 25 de enero de 2025, León venció por la mínima diferencia (1:0) en su estadio.

Puebla y FC Juárez | IMAGO7

El 20 de octubre de 2024, los Esmeraldas consiguieron una victoria como visitantes por 2:3. El 27 de abril de 2024, ambos equipos igualaron 1:1 en Ciudad Juárez, mientras que el 13 de noviembre de 2023, León se impuso por 2:1 en casa. Todos estos encuentros correspondieron a la Liga MX, mostrando una rivalidad equilibrada en los últimos años.

¿Cuándo y dónde ver León vs Juárez?

Fecha: Sábado 18 de abril del 2026

Lugar: Estadio León, México

Horario: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: FOX ONE