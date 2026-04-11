León vence por la mínima al Puebla y sueña con meterse a la Liguilla

León sueña con la fiesta grande de la Liga MX tras imponerse por la mínima al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc; el único tanto llegó al minuto 71 gracias a una desconcentración defensiva que aprovechó Ismael Díaz para llevarse los tres puntos.

El encuentro comenzaría calientito después de que Emiliano Gómez propinara un caño en el medio campo que rápidamente se llevaría un golpe por el futbol exquisito que estaba protagonizando junto al área de bancas.

El túnel de Emiliano Gómez l IMAGO7

TV Azteca se quedó sin Martinoli en los primeros minutos

Al minuto 14 Se caería lanarración de TV Azteca y Villa, Villa entraba al quite para narrar una espectacular parada de Óscar García que mandaba a tiro de esquina, el reportero del Ajusco estaría presente por alrededor de 10 minutos.

León se animaría con Juanpi Domínguez que quiso sorprender a Daniel Gutiérrez poniendo el esférico pegado al travesaño; sin embargo, reaccionaba con un vuelo para sacar el esférico del larguero y salvar a los locales.

Villa Villa estuvo como narrador l IMAGO7

Barreiro se llevaba el cartón amarillo tras frenar un avance prometedor de Alexis Canelo sobre el arco de Óscar García, en el minuto 22, y antes de finalizar Ismael Díaz se perdía la más clara del partido, el panameño mandó el esférico por lado del palo izquierdo, con un disparo desde línderos de la media luna, de Daniel Guitérrez.

El Canalero ya se preparaba para arremeter el esférico y Daniel Gutiérrez salía anticipadamente de su área como toro para despejar el balón en linderos de la media luna, en los primeros minutos del encuentro y León amenazaba.

Ismael Díaz ante Puebla l IMAGO7

¿Cómo llegó el gol?

En el 66’ Miguel Rodríguez aparecía con su casaca 99 para meterle un susto al arco poblano con un esférico que amenazaba con colarse dentro del marco. Finalmente, León anotaba en el 71’ entre la duda del arbitraje y La Fiera celebraba el tanto de Ismael Díaz