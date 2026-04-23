La marcha mexicana vuelve a marcar el ritmo

La marcha atlética en México no es solo una disciplina; es un legado de esfuerzo que ha entregado algunas de las glorias más grandes a nuestro país. Sin embargo, tras años de transiciones complejas, el asfalto de Brasilia fue testigo de un resurgir necesario: Alejandra Ortega conquistó una medalla de plata histórica en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos. Este metal no es un hecho aislado, es el rugido de una atleta que ha sabido reconstruirse para reclamar su lugar en la élite y fijar la mira en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La historia de Alejandra es un ejercicio de disciplina y paciencia. Formada con el rigor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y con el respaldo académico de la UNAM, Ortega representa a esa generación de atletas que debe equilibrar la formación profesional con los entrenamientos extenuantes en el Centro Ceremonial Otomí o en las pistas de la Ciudad de México. Su trayectoria ha sido una carrera de obstáculos: desde destacar en categorías juveniles hasta enfrentar lesiones que pusieron en duda su continuidad en el alto rendimiento. Pero la "hija del viento", como algunos la llaman en el gremio, demostró que el temple es su mejor aliado. Tras quedar cerca de podios en ciclos anteriores, esta plata en Brasilia es la validación de una madurez técnica que llega en el momento exacto.

Dato técnico y estadístico: Para dimensionar la proeza, hay que entender que un marchista de clase mundial como Alejandra mantiene un ritmo constante de 15 kilómetros por hora. A esa velocidad, que es el límite entre caminar y correr, los jueces vigilan con lupa que no se pierda el contacto con el suelo a simple vista. Alejandra entrena acumulando más de 120 kilómetros semanales, sosteniendo una frecuencia cardíaca que desafía la lógica mientras mantiene la pierna de apoyo recta desde el contacto inicial. Un solo milisegundo de "vuelo" detectado por el ojo humano puede significar una amonestación o la descalificación; esa "paz bajo fuego" es la maestría que Ortega ha perfeccionado durante más de una década de carrera.

No obstante, alcanzar este nivel en México conlleva un escrutinio mediático que no siempre es equitativo. Se ha discutido en foros como Tercer Grado Deportivo que a la atleta mexicana se le evalúa con una vara mucho más alta que a sus colegas varones. Existe una presión social por obtener la medalla como condición única para recibir visibilidad o apoyo institucional. Mientras que en otras disciplinas se perdonan los periodos de "sequía" o reconstrucción, a nuestras marchistas se les exige la perfección en cada zancada. Alejandra Ortega carga con la responsabilidad de ser la heredera de una tradición que no ve un podio olímpico desde la plata de María Guadalupe González en Río 2016. Romper esa inercia de ocho años sin metal olímpico en la disciplina es un peso que ella ha decidido llevar con orgullo y técnica.

El horizonte de Los Ángeles 2028 se presenta como el puerto de llegada ideal. Por la enorme comunidad mexicana en California y la cercanía geográfica, Alejandra competirá en una sede que se sentirá como una extensión del territorio nacional. Ese factor psicológico será determinante, pero el respaldo debe ser proactivo desde hoy. Al igual que instituciones como el América Femenil buscan innovar para captar nuevas audiencias y profesionalizar sus estructuras, la marcha requiere una plataforma permanente que valore el proceso y no solo el resultado final. La autoridad de Ortega se ha construido en la sombra de las pistas de entrenamiento y se ha consagrado bajo el sol de Brasilia.

Hoy, la historia de Alejandra Ortega nos recuerda que creer también es avanzar. Su trayectoria es una invitación a entender que las adversidades no definen el destino, sino la voluntad con la que se enfrentan. Con el ADN de los grandes campeones y una puntería quirúrgica en cada paso, México tiene en sus filas a una mujer que no solo marcha, sino que dicta las reglas del juego. La flecha ya está en el aire y la zancada es firme; en 2028, el himno nacional tiene una cita pendiente con el podio.