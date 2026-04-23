Larcamón ya tiene chamba en México

Pues finalmente Cruz Azul tomó la decisión más sensata, la que quería su gente, y cepilló a Larcamón para darle el relevo temporal a Huiqui y empezar a buscar técnico. Ya te cuento por quiénes van, se va aponer bueno.

Aunque el técnico argentino no veía venir esta decisión, que ya estaba cocinada tras el partido en Querétaro, pero necesitaban un día para confirmarla con cabeza fría, resulta que ahora tiene camino libre para tomar la chamba que estaba en la mesa: volver a la televisión.

Así es, Televisa le ofreció a Larcamón regresar a la mesa de Los Maestros en TUDN durante el Mundial 2026, y aunque Nico había dicho que lo veía difícil, yo creo que se dará tiempo para hacer análisis junto al Bigotón y compañía. ¿Y otro colega?

…Y JARDINE AÚN LO PIENSA

Pues sí, al técnico del América también le extendieron la invitación. En princpio, André Jardine dijo que no creía tener tiempo de poder participar si tenía que planear la siguiente temporada con las Águilas; incluso, que si se iba del club de Coapa, prefería volver a Brasil a desconectar. Pero me contaron que ha mejorado mucho su perspectiva con las últimas victorias y que dejó abierta la puerta para analizar la opción tras acabar la Liguilla. Veamos.

QUÉ ESTRELLOTA TIENE ESTA MÁQUINA

Primero los aniquilaban por correr a su técnico al cuarto para la hora de la Liguilla (como hizo Pachuca con El Jimmy y ve hoy lo que es Solari), pero ayer mismo se le alinearon las estrellas. Primero perdió increíblemente Toluca en Mazatlán y le dejó en bandeja de plata que si no pierde con Necaxa en el Azteca el domingo, se queda en la parte de arriba de la Liguilla.

Y luego Chivas, que no pudo anoche con el Necaxa, también le deja la ventaja a La Máquina en la carrera por ser el mejor equipo de la temporada en puntos, el premio del millón. Vaya estrella que tiene este Cruz Azul.

LA REALIDAD DE LA ASAMBLEA DE DOÑA FEDE

¿Por qué hay junta de patrones en Toluca, hoy a mediodía? Pues se adelantó por el Mundial. Vienen varios acuerdos importantes de los 18 clubes y hay temas que muchos esperan, pero ni siquiera se tocarán. Te cuento.

Se hará oficial que el Potro de Hierro de Emilio Escalante subirá a partir de julio al comprar el certificado de afiliación del Mazatlán.

También se autorizará el proceso de venta del Atlas a grupo mexicano PRODI de José Miguel Bejos que mantendrá al club en Jalisco.

Del tema de las multas a los coleros de la tabla de cociente, pues no se tocará porque ya se cancelaron desde la anterior junta de dueños.

Y de lo más interesante: se expondrá el nuevo modelo de una Liga MX con gobierno corporativo, en la que participarán diversos directivos de equipos.

LO QUE NO SE ESPERABA…

Te adelanto que en la Asamblea también se prevé autorizar que no volverá el Play In para el siguiente torneo; lo decidirá el comité deportivo.

Sobre el tema tan traído del ascenso y el descenso, pues no será tocado entre los patrones esta vez, ya que es algo que deben arreglar el Comité Ejecutivo de la FMF y la Asamblea de la Liga de Expansión, que no será hoy.