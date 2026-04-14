El Azteca ahí la lleva...

Siguen las quejas del Coloso de Santa Úrsula, mi Franky, pero están trabajando duro para irlas resolviendo, paso a paso. Uno de los grandes problemas, y que me cuentan que es vital para FIFA, es la conectividad, que aunque instalaron módems o repetidores por todos lados, aún no agarran en varias zonas, en especial arriba.

La gente de la FIFA no ha dejado de asistir al Azteca para ver cómo van los avances, y este sábado en el América vs Cruz Azul no fue la excepción. En este juego, en cuestión del WiFi, estuvieron ingenieros repartidos por el Banorte checando dónde no había conexión, incluso interactuaron con la afición para detectar los problemas y los fueron arreglando; no terminaron, pero ahí van.

FALLA SONIDO; LA CANCIÓN MUFA NO SONÓ

Otra de las broncas que parecía resuelta por las 500 bocinas que se instalaron, es precisamente la del sonido, que esta vez falló en el volumen, muy fuerte en algunas áreas, y lo peor fue cuando mi pana Lasso se echó la de ‘Ojos marrones’ al descanso, pues en lugar de que la grada la coreara, hubo silbatina porque no se escuchaba la música.

Eso sí, una buena para varios americanistas: de regreso al Azteca ya no se puso la canción que para muchos es la mufa a las Águilas tras el Tricampeonato, aquella de ‘Mi mayor anhelo’. Ojalá que ya se haya quedado en el viejo Ciudad de los Deportes, o por lo menos hasta que vuelva el título.

La que sí tronó sabroso de nuevo fue la de mi Chayanne de oro, la de ‘Fiesta en América’ que puso a bailar a varios y hasta lagrimitas cayeron del recuerdo.

TOLUCA DOBLÓ LAS MANOS Y GANÓ A CU

Hoy será anunciado por la Gober del EdoMex, la maestra Delfina, que la Selección jugará en Toluca contra Serbia, pero me cuentan orejas de Doña Fede que estuvo a punto de no cerrarse en la casa de los Diablos Rojos y que se llegó a poner en la mesa llevar el partido a Ciudad Universitaria.

Sobre todo fue un tema de patrocinios, como el de la bebida, pues mientras el Tri está con Coca-Cola, los escarlatas tienen Red Cola, y otros detalles. Hubo un momento en el que se exploró otra opción, pero el gobierno mexiquense apretó y los Diablos Rojos aceptaron. Bien ahí.

AHÍ VAN LAS ROTACIONES EN CHIVAS

Por fin, me cuentan desde la Perla Tapatía que Milito ya entendió que después de Tigres vienen un cierre ante la pedacera de la Liga MX y ya empezará a poner a los suplentes de la docena de seleccionados que perderá en Liguilla. Empieza por el clave: me dicen que debutará a Whalley ante el Pueblota en casa, Tala regresa en la visita a Necaxa y Whalley se queda contra Xolos en el Akron. Vaya, ya se había tardado.

COMO MONTE DE PIEDAD, REGRESAN JOYAS

Vaya alboroto que se hizo porque Davian Kimbrough y Alex Hernández, dos joyas que consiguió el profe Lillini para la Sub 16 de México, decidieron ahora asistir con Estados Unidos a la Copa Vertex en Miami, en la que enfrentarán precisamente al Tri. Pues sí, pero no…

Resulta que los dos juveniles van hoy con los Yunaited, pero volverán con México en mayo para jugar un torneo Sub 17 en Rosario, Argentina.