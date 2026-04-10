Gianpiero Lambiase sale de Red Bull y el equipo se desmorona: ¿Qué pasará con Max Verstappen?

McLaren anuncia que contratan a Gianpiero Lambiase, el llamado “General” de Milton Keynes, y la información le dio la vuelta al mundo de inmediato porque eso podría acelerar la salida de Max Verstappen del equipo Red Bull, pero dentro de esta información hay que desmenuzar muchas cosas.

Lo primero es que su contrato acaba con Red Bull en 2027. Sí, faltan dos años más, el que estamos viviendo y la siguiente temporada, pues está pronosticado para 2028, a menos que los equipos negocien algo antes, pero eso ya se verá.

Max Verstappen sí fue el piloto número uno de la escudería, tal y como se negoció para que llegara a la organización de Red Bull. Y también se trabajó para que tuviera las mejores herramientas como recursos humanos, técnicos y materiales de todo tipo. Entre ello, Gianpiero Lambiase como jefe de ingeniería de carrera exclusivo del neerlandés, tuvo mucho peso en sus resultados.

Pero… ¿De dónde vino?

Desde 2005 caminaba con la escudería Jordan como Ingeniero de desempeño, al año siguiente se incorporó a Midland que después se convirtió en Spyker y al final terminó siendo Force India donde ayudaba directamente a Giancarlo Fisichella. Para 2010 se convierte en ingeniero de carrera y trabajó con Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta y en 2014 lo fue de Checo Pérez.

En 2015 se unió a Red Bull para convertirse en el ingeniero de carrera de Daniil Kvyatt y Max Verstappen, con quien se quedó prácticamente en exclusiva y como jefe de ingeniería de carrera se ha mantenido liderando prácticamente todo protocolo que se usa en las competencias.

Para 2028 McLaren anuncia que será el jefe operativo de carrera y que reportará directamente a Andrea Stella, jefe de equipo del equipo papaya y aquí se desprenden varias preguntas. ¿Qué pasará con Red Bull?, pues parece que el equipo se va desmoronando como lo conocemos.

Solamente hay que tomar como base los últimos tres años, cuando tras la muerte del dueño Dietrich Mateschitz, se recrudeció el conflicto velado entre dos bandos dentro de la escudería austriaca que buscaron por todos los medios controlar los destinos del equipo. Los del lado de los Verstappen y los del lado de Horner.

Así comenzaron las disputas internas hasta que fueron saliendo poco a poco diferentes personalidades como Jonathan Wheatley quien se movió a Audi, Rob Marshall y Will Courtenay a McLaren, Dan Fallows y Adrian Newey a Aston Martin.

Entre todo ello, no olvidemos la salida de Christian Horner, quien se fue despedido apenas iniciada la temporada 2025, luego, se retiró Helmut Marko y al arranque de este año supimos de movimientos con la salida de Alice Hedworth de Comunicación y Mercadotecnia, así como tres directivos vinculados a Oliver Hughes y Paul Smith, ex colaboradores estrechamente relacionados con Christian Horner.

¿Y Max Verstappen? El neerlandés cuatro veces campeón bajo la tutela de Lambiase declaró que si ‘GP’ se iba, él también. Así que veremos si cumple su promesa, pues Matt Caller, su jefe de mecánicos ya se fue a Audi. Ole Schack su Front End está por irse a McLaren o Audi y ya se quedó sin tres ingenieros de estructura de carrera: Tom Hart, Michael Manning y David Mart.