Alberto 'El Patrón' y su turbulento historial violento

¡Ay, Patrón, otra vez tú! Al historial de escándalos que tiene el luchador se suma, ahora, una nueva acusación de violencia hacia una pareja sentimental, motivo por el cual se le dictó prisión preventiva y el próximo domingo por la tarde se definirá su situación legal, existiendo la posibilidad de que sea vinculado a proceso y, durante el tiempo que se lleve la investigación, siga recluido en su natal San Luis Potosí.

Lamentablemente, así como su lista de éxitos a lo largo de su carrera luchística es larga, la de escándalos, acusaciones y detenciones lo es aún más, pues no por nada, desde su etapa en la Arena México como Dos Caras Jr., era conocido como violento cada vez que andaba ‘enfiestado’.

Posteriormente, ya con el personaje de Alberto del Río en WWE, en 2013 una vez subió a luchar con el ojo morado porque en la noche previa se peleó en un bar.

En 2014, la misma WWE lo corrió por golpear al encargado de redes sociales, alegando un supuesto comentario racista y, aunque meses después volvió, para 2016 nuevamente lo echaron, pero esa vez por doping positivo.

Ese mismo año protagonizó una pelea en los vestidores de la Arena Naucalpan, cuando por celos hacia su entonces novia Paige golpeó al luchador Rafy; apenas días después fue detenido junto a su hermano en Australia, acusados de golpear a un hombre en un bar.

En 2017 se dio, quizá, el caso más sonado, cuando precisamente Paige denunció a Alberto del Río por violencia física y psicológica y, aunque el luchador mexicano fue detenido en Estados Unidos, posteriormente quedó en libertad.

Para 2020, El Patrón estuvo cerca de ser condenado a más de 99 años de cárcel, acusado de los delitos de agresión sexual y secuestro agravado contra su entonces pareja, misma que en su declaración original a la policía de Texas relató escalofriantes escenas de los abusos que supuestamente vivió a manos del luchador. Pese a que aparentemente tenía todas las pruebas a su favor, el caso dio un giro misterioso e inesperado cuando la mujer aseguró que mintió en sus declaraciones, lo que provocó que la justicia estadounidense cerrara el caso y exonerara de todos los cargos a Alberto del Río.

¿Le sigo o ahí muere? Esos son sólo algunos de los escándalos que se han hecho públicos en la carrera de El Patrón, el cual, por cierto… ¿saben por qué jamás iba a regresar a WWE? Pues por esa misma actitud violenta y agresiva, que según me cuentan algunas fuentes, un día lo llevó a insultar verbalmente ni más ni menos que a Stephanie McMahon, la hija del otrora dueño de WWE, Vince McMahon, y esposa del actual jefe de jefes de la compañía, Triple H, quien —me dicen— se tomó aquellos duros insultos del mexicano hacia su esposa como una afrenta personal, por lo que jamás permitiría su regreso a WWE, y con esto, menos.

¿La Catalina se presentará con AAA?

A ver, vámonos por partes: tras su salida del CMLL, está más que cantado que La Catalina volverá a WWE, quizá vía Triple A; sin embargo, yo no estaría tan seguro de que su debut sea este mismo sábado 11 de abril, cuando la Caravana Estelar se presente en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

¿Por qué? Pues porque, de hacerlo, no habría sorpresa, mataría rápido la expectativa y ese estilo muy de WWE de enganchar al público con lo inesperado.

Dato extra… si bien La Catalina es agente libre al no renovar contrato con el CMLL, en este tipo de casos casi siempre hay cláusulas de no competencia que te impiden trabajar con empresas rivales de inmediato y por al menos unos meses.

Ahora, sobre cómo se fijaron en La Catalina, me cuentan que mucho tuvo que ver su compatriota Stephanie Vaquer, actual campeona mundial femenina de WWE, quien abogó para que le dieran una nueva oportunidad a la luchadora antes conocida como Katrina Cortez, con paso por WWE entre 2019 y 2021.