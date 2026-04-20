¡Cuidado! Intervención en VAR no es nada nuevo; ya se venía haciendo

El fin de semana quedó al descubierto una presunta violación al reglamento en la Comisión de Arbitraje tan flagrante que el comunicado que lanzaron el sábado deja en auténtico ridículo e ignorancia al organismo que hoy conduce el argentino Horacio Elizondo.

​Gente al interior del organismo me reveló que la intervención de una persona en el VAR no sería nada nuevo desde el inicio de temporada; por eso, en forma ventajosa, arbitraria y mañosa, acusan que apagan las cámaras al interior del lugar, pero el viernes se les 'fue' y quedaron exhibidos. Me aseguran que la mano de Riestra sigue metida en el organismo que debería ser independiente.

​Y lo volvería a hacer...

​Me afirman quienes conocen a Karen Díaz que la árbitra asistente volvería a intervenir como lo hizo el sábado en el caliente juego entre América y Toluca. Agregan que la línea les confesó a sus allegados que no pensó en poner en riesgo su físico o que le llegaran a pegar alguno de los dos jugadores: Alejandro Zendejas o Helinho.

​Karen hizo historia hace cuatro años para México al ser la primera asistente mujer que acudió a una Copa del Mundo en Qatar 2022. En esta ocasión no acudirá al Mundial debido a que FIFA tiene sus protocolos para ir seleccionando colegiados hasta llegar a los definitivos. No son públicos y no se comparten, pero en el arbitraje me confiesan que dio mucha tristeza que no esté seleccionada Karen Janet.

​Roban el futbol al pueblo

​Más allá de lo dicho por José Ramón Fernández sobre el robo del Mundial al pueblo de México, ahora Netflix pretende también arrebatarle la Selección Nacional de México. La compra de los derechos de transmisión para la Copa Oro 2027 y 2029 se traduce en la privatización de un derecho que debería ser inalienable de los mexicanos: ver en forma gratuita al representativo nacional, último bastión de lo que es muy importante para los 90 millones de aficionados que gustan del balompié.

Ahí me parece que es acertada la iniciativa del gobierno en que la gente pueda ver al equipo nacional sin que tenga que pagar un peso por observar al equipo que representa a una nación. Ojalá se concrete esa iniciativa.

​No estamos preparados

​Una verdadera vergüenza fue ver que en la zona Lounge varios aficionados del América, como cavernarios e incluidos niños, insultaran, discriminaran y enfrentaran al brasileño Helinho y al 'Turco' Antonio Mohamed, aun cuando el América se impuso al Toluca. ¿Qué pasará cuando pierda el 'Ave' en casa?