Desbandada en el América

Pues sí, mi Francoliever, mi querido André Jardine ya está en cuenta de tres y dos. Sólo un milagro, milagro, milagro este Clausura lo mantendrá en el Nido. Y, como te adelanté, la directiva de las Águilas ya cocina la siguiente temporada y se viene una salida masiva de Coapa. Te cuento.

¿YA SE IBAN, YA SE IBAN?

Se marcha Ralph Orquín por sus calzones; también al fin se irá libre Araujo, así como el gran Jona dos Santos, me parece que viene el retiro. Luego está Borja, quien acaba contrato y, aunque tiene una opción de extensión, no la ejercerán.

Y a los que van a poner transferibles, como Kevin Álvarez, quien tiene contrato. Me dicen que están tan conformes con el rendimiento de Alexis Gutiérrez, aunque llegó a Selección; será cuestión de analizarlo.

Al que van a mantener a pesar de que está Tapia, por la incertidumbre del retorno de Malagón por lesión, es a Cota, portero que acaba contrato, pero le pusieron en la mesa extensión por un año más. Veamos, para mí sí seguirá.

Y LOS QUE MANDARÁN A EUROPA

El Mundial servirá de vitrina para tres futbolistas que están en el radar de Europa, pero que se mantuvieron en Coapa con la promesa de que tras el verano escucharán ofertas con ganas de dejarlos volar.

El primero en fila es el Rashito Rodríguez, pues Brian y su promotor Lasalvia (a regañadientes) aceptaron descartar la oferta de Medio Oriente con tal de quedarse para pelear por el Mundial y poder emigrar después.

Luego está el próximo lateral derecho titular del Tri en el verano, Isra Reyes, que ya tiene sondeos de Italia. Y por último, va Sebas Cáceres, que firmó la extensión cuando pensaba volar, y que recién volvió a la Celeste y quiere sí o sí ya ir a Europa para la siguiente campaña.

¿Y HENRY? VAN POR DELANTERO

Primero, está en el análisis la permanencia de La Pantera Zúñiga, pues Pato Salas le ganó la carrera por la titularidad; es incierto su futuro. Lo que la directiva reconoce es que la posición más flaca es la del '9' y buscan refuerzo.

Lo que me aseguran que está definido es que Henry Martín no se va. Aunque es el salario más alto del Nido, su contrato expira hasta diciembre, así que la directiva espera ver cómo está para la recta final del Clausura; sólo si por algún milagro llegara una oferta que le guste a La Bomba, podría salir. Pero es improbable. Lo van a aguantar hasta fin de año si así decide el histórico goleador.

CRUZ AZUL NO VUELVE AL AZTECA

Ya de cierre, te contaba cómo siguen trabajando en el Coloso de Santa Úrsula para arreglar tanto detalle pendiente para el Mundial. Pues aunque Cruz Azul tocó base si podría volver para el cierre del Clausura, ya les dijeron que 'nones para los preguntones'.

Y es que operar un partido de local en Liga MX le resta al menos 36 horas de trabajo al inmueble de Tlalpan, lujo que no se quieren dar. Así que será hasta después de la Copa del Mundo que retorne La Máquina.

¿GORRIARÁN A LA MÁQUINA?