EU alerta a turistas por secuestros y violencia en México rumbo al Mundial 2026

Con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 prácticamente encima, el Gobierno de Estados Unidos emitió una recomendación dirigida a los miles de aficionados que planean trasladarse a México para seguir el torneo. A través de su embajada en territorio mexicano, las autoridades estadounidenses recordaron la importancia de revisar las alertas de viaje vigentes antes de visitar cualquier estado del país.

La advertencia llega en un momento en que las ciudades sede se preparan para recibir a visitantes procedentes de distintos continentes. México albergará encuentros mundialistas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por lo que se espera una importante movilización de turistas nacionales e internacionales durante las próximas semanas.

Lejos de emitir una recomendación general para evitar el país, Washington insistió en que los niveles de riesgo cambian de una entidad a otra. Por ello, difundió información actualizada para que sus ciudadanos evalúen con anticipación los destinos que planean visitar durante la competencia.

Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para turistas que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México./ AP

¿Qué preocupa a Estados Unidos sobre los viajes a México?

Las autoridades estadounidenses señalaron que algunas regiones enfrentan problemas de seguridad asociados con organizaciones criminales, delitos de alto impacto y otros hechos violentos. En su mensaje oficial, la embajada recordó que los viajeros deben mantenerse informados sobre las condiciones de cada destino antes de desplazarse.

Dentro de la comunicación difundida por el Gobierno estadounidense se indica:

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas”.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

La representación diplomática también subrayó que sus empleados están sujetos a protocolos especiales de movilidad en determinadas zonas del país y recomendó a los ciudadanos adoptar medidas preventivas similares durante su estancia.

Asimismo, reiteró: "Debido a los riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno de Estados Unidos cuando viajen".

La evaluación estadounidense ubica a la Ciudad de México en nivel 2 de alerta y a Jalisco en nivel 3 de riesgo./ AP

Así aparecen las sedes mundialistas en la evaluación de riesgo

Entre los estados que recibirán partidos de la Copa del Mundo, la Ciudad de México fue ubicada en nivel 2 de alerta, categoría que implica reforzar precauciones durante el viaje. La capital será escenario de varios encuentros y recibirá a miles de aficionados provenientes de distintas naciones.

Por su parte, Jalisco fue clasificado en nivel 3, una categoría bajo la cual las autoridades estadounidenses recomiendan reconsiderar el viaje. En su evaluación mencionan antecedentes de violencia relacionada con grupos criminales y casos de secuestro registrados en la entidad.

La alerta también identifica a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas como los estados con el nivel de advertencia más elevado. Para estas entidades, la recomendación oficial es no viajar debido a las condiciones de seguridad detectadas por el Departamento de Estado.

En contraste, Yucatán y Campeche son los únicos estados mexicanos que mantienen nivel 1, considerado el grado más bajo dentro de la escala de alertas utilizada por Estados Unidos para orientar a sus ciudadanos en el extranjero.