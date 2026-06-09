De Pelé a Maradona: películas y documentales que todo fan del Mundial debe ver

La emoción por el Mundial 2026 comienza a sentirse mucho antes del silbatazo inicial. Mientras México se prepara para volver a recibir partidos de una Copa del Mundo, miles de aficionados buscan formas de mantenerse conectados con el deporte que paraliza al planeta cada cuatro años.

En ese contexto, las plataformas de streaming se han convertido en una alternativa para revivir momentos históricos, descubrir historias poco conocidas y conocer el lado menos visible de algunos de los personajes más importantes del futbol internacional. Entre ellas, Netflix ha construido un catálogo que va mucho más allá de los resúmenes de partidos o las biografías tradicionales.

El documental de Pelé en Netflix repasa la trayectoria del único futbolista que conquistó tres Copas del Mundo./ AP

La plataforma reúne producciones que muestran cómo se vive una Copa del Mundo desde el interior de las selecciones nacionales, pero también proyectos que exploran la influencia política, económica y mediática que rodea al futbol moderno.

Mucho más que goles y campeonatos

Uno de los aspectos que más llama la atención de las producciones deportivas actuales es la posibilidad de acceder a escenarios que normalmente permanecen fuera de las cámaras. Vestidores, concentraciones, charlas técnicas y momentos de tensión previos a partidos decisivos forman parte de contenidos que permiten observar el futbol desde una perspectiva diferente.

Un ejemplo es "Captains of the World", serie que reconstruye la experiencia de Qatar 2022 desde la visión de algunos de los protagonistas más importantes del torneo. La producción ofrece una mirada cercana a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo durante una de las Copas del Mundo más recordadas de los últimos años.

Sin embargo, no todas las historias están centradas en los futbolistas. Netflix también alberga producciones que analizan las decisiones tomadas fuera de la cancha y que terminaron influyendo en la organización de los Mundiales. Es el caso de "FIFA Uncovered", que explora diversos episodios que marcaron la historia reciente del organismo rector del futbol internacional.

Qatar 2022, Pelé, Beckham y la FIFA son algunos de los temas abordados en los documentales disponibles en Netflix./ Netflix

Las leyendas también tienen su espacio

Otra parte importante del catálogo está dedicada a figuras que dejaron huella en distintas generaciones. Nombres como Pelé y David Beckham cuentan con producciones que permiten conocer cómo construyeron carreras que trascendieron el ámbito deportivo para convertirse en fenómenos globales.

También existen contenidos enfocados en jugadores más cercanos a la actualidad, como Neymar o Ángel Di María, quienes comparten experiencias relacionadas con la presión, las expectativas y los desafíos que enfrentaron durante sus trayectorias profesionales.

Para el público mexicano destaca además "México 86", una serie inspirada en el contexto que rodeó la organización de la Copa del Mundo celebrada en territorio nacional hace cuatro décadas, un torneo que permanece como uno de los capítulos más importantes en la historia del futbol del país.