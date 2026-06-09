Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cómo cambiar dólares a pesos de manera segura durante el Mundial 2026?

¿Cómo cambiar dólares a pesos de manera segura durante el Mundial 2026? / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:34 - 09 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Turistas que visiten la CDMX por el Mundial 2026 podrán cambiar dólares de forma segura en el AICM, bancos, casas de cambio autorizadas y centros comerciales vigilados

Con la llegada de miles de aficionados extranjeros por el Mundial 2026, una de las principales dudas es dónde cambiar dólares a pesos mexicanos de forma segura. Aunque existen múltiples opciones en la capital, especialistas recomiendan priorizar establecimientos autorizados y zonas con vigilancia para evitar fraudes o robos.

El AICM, la opción más segura al llegar

Para quienes aterrizan en la Ciudad de México, las casas de cambio ubicadas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) son una de las alternativas más seguras. Estos módulos operan bajo supervisión y cuentan con vigilancia permanente. Aunque el tipo de cambio suele ser menos favorable que en otros puntos de la ciudad, ofrecen tranquilidad a los visitantes recién llegados.

Además, algunas sucursales operan las 24 horas, lo que facilita obtener efectivo sin salir del aeropuerto.

El AICM es una de las opciones más seguras para que los turistas obtengan sus primeros pesos al llegar a México. / iStock

Retirar efectivo en cajeros también es una alternativa

Otra opción recomendada es retirar dinero directamente de cajeros automáticos utilizando tarjetas internacionales. En muchos casos, el tipo de cambio puede acercarse al interbancario, aunque es importante revisar previamente las comisiones que cobra el banco emisor.

Los expertos sugieren utilizar únicamente cajeros ubicados dentro de bancos, centros comerciales, hoteles o aeropuertos para reducir riesgos.

Organizar con anticipación el cambio de divisas permitirá a los aficionados disfrutar del Mundial 2026 sin contratiempos. / iStock

Las zonas más seguras para cambiar dinero

Durante el Mundial 2026, las autoridades y especialistas recomiendan realizar operaciones financieras en zonas con alta vigilancia y presencia bancaria.

Entre las áreas más seguras destacan:

  • Polanco.

  • Paseo de la Reforma.

  • Santa Fe.

Estas zonas concentran hoteles internacionales, sucursales bancarias, centros comerciales y sistemas de videovigilancia que brindan mayor seguridad a los turistas.

Centros comerciales recomendados

Si se busca un entorno controlado y seguro, especialistas sugieren realizar el cambio de divisas dentro de centros comerciales como:

  • Reforma 222

  • Antara Fashion Hall

  • Plaza Carso

  • Mitikah Centro Comercial

Estos complejos cuentan con vigilancia privada, cámaras de seguridad y acceso controlado.

Casas de cambio y bancos que pueden ser opción

Entre los establecimientos mencionados para cambiar divisas en la capital se encuentran Divisas W, Numismex y Centro Cambiario Sole. También es posible acudir a sucursales bancarias que ofrezcan este servicio.

Cambiar dinero dentro de bancos y casas de cambio autorizadas puede brindar mayor tranquilidad a los turistas que visiten la CDMX por la Copa del Mundo. / iStock

Lugares que debes evitar

Las autoridades recomiendan no cambiar dinero con personas en la calle ni aceptar ofertas informales. También aconsejan no mostrar grandes cantidades de efectivo en público, evitar contar billetes fuera de bancos o casas de cambio y desconfiar de establecimientos improvisados cerca de zonas muy concurridas.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Contra
Lo Último
17:03 De Pelé a Maradona: películas y documentales que todo fan del Mundial debe ver
16:44 Retiran vallas en el Centro de Guadalajara y anuncian suspensión de actividades por eventos mundialistas
16:32 ¡El Lobo Mexicano regresa a casa! Wolverhampton hace oficial el regreso de Raúl Jiménez
16:31 Trolebús Chapulín conecta Chapultepec y Ciudad Universitaria en 53 minutos por solo 4 pesos
16:25 Carlos Vives dará concierto en México para animar a Colombia en el Mundial 2026
16:17 ¿Konnan perdió las dos piernas? Esto es lo que se sabe sobre su estado de salud
16:12 Estadio Universitario queda fuera para entrenamientos de Suecia y Japón en Copa del Mundo 2026
16:11 Esteban Solari está en el radar de Pumas; la directiva analiza seis opciones para reemplazar a Efraín Juárez
15:58 ¡Dura negativa! Dueños de palcos no podrán ingresar al Estadio Ciudad de México con alimentos
15:56 Selección de Inglaterra es sorprendida por sismo a días del Mundial 2026