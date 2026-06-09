¿Cómo cambiar dólares a pesos de manera segura durante el Mundial 2026?
Con la llegada de miles de aficionados extranjeros por el Mundial 2026, una de las principales dudas es dónde cambiar dólares a pesos mexicanos de forma segura. Aunque existen múltiples opciones en la capital, especialistas recomiendan priorizar establecimientos autorizados y zonas con vigilancia para evitar fraudes o robos.
El AICM, la opción más segura al llegar
Para quienes aterrizan en la Ciudad de México, las casas de cambio ubicadas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) son una de las alternativas más seguras. Estos módulos operan bajo supervisión y cuentan con vigilancia permanente. Aunque el tipo de cambio suele ser menos favorable que en otros puntos de la ciudad, ofrecen tranquilidad a los visitantes recién llegados.
Además, algunas sucursales operan las 24 horas, lo que facilita obtener efectivo sin salir del aeropuerto.
Retirar efectivo en cajeros también es una alternativa
Otra opción recomendada es retirar dinero directamente de cajeros automáticos utilizando tarjetas internacionales. En muchos casos, el tipo de cambio puede acercarse al interbancario, aunque es importante revisar previamente las comisiones que cobra el banco emisor.
Los expertos sugieren utilizar únicamente cajeros ubicados dentro de bancos, centros comerciales, hoteles o aeropuertos para reducir riesgos.
Las zonas más seguras para cambiar dinero
Durante el Mundial 2026, las autoridades y especialistas recomiendan realizar operaciones financieras en zonas con alta vigilancia y presencia bancaria.
Entre las áreas más seguras destacan:
Polanco.
Paseo de la Reforma.
Santa Fe.
Estas zonas concentran hoteles internacionales, sucursales bancarias, centros comerciales y sistemas de videovigilancia que brindan mayor seguridad a los turistas.
Centros comerciales recomendados
Si se busca un entorno controlado y seguro, especialistas sugieren realizar el cambio de divisas dentro de centros comerciales como:
Reforma 222
Antara Fashion Hall
Plaza Carso
Mitikah Centro Comercial
Estos complejos cuentan con vigilancia privada, cámaras de seguridad y acceso controlado.
Casas de cambio y bancos que pueden ser opción
Entre los establecimientos mencionados para cambiar divisas en la capital se encuentran Divisas W, Numismex y Centro Cambiario Sole. También es posible acudir a sucursales bancarias que ofrezcan este servicio.
Lugares que debes evitar
Las autoridades recomiendan no cambiar dinero con personas en la calle ni aceptar ofertas informales. También aconsejan no mostrar grandes cantidades de efectivo en público, evitar contar billetes fuera de bancos o casas de cambio y desconfiar de establecimientos improvisados cerca de zonas muy concurridas.