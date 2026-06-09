¡Se están peleando! Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de generar caos de cara al Mundial

A tan sólo unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen sectores que buscan proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México justo cuando el país se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Durante su conferencia matutina de este 9 de junio en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que algunas de las manifestaciones registradas recientemente en la Ciudad de México, particularmente aquellas que han derivado en actos violentos, forman parte de una estrategia para enviar un mensaje negativo tanto a la población mexicana como a la comunidad internacional.

En ese contexto, Sheinbaum hizo referencia a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las protestas de grupos estudiantiles y otros actos ocurridos en la capital, señalando que desde su perspectiva existe una intención de presentar al país como un lugar sumido en el conflicto social cuando, aseguró, esa no es la realidad que vive México.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que México no vive una crisis de caos / Especial

Sheinbaum acusa provocaciones rumbo al Mundial

La Presidenta sostuvo que su administración ha analizado las recientes protestas y consideró que algunas acciones violentas no tienen una explicación clara dentro de los cauces normales de la manifestación social.

“Desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento. Y esto es para el pueblo de México y para el mundo: Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir ‘¡miren, qué mal está la situación en México!’”.

La mandataria insistió en que el Gobierno Federal no tiene intención de ocultar los problemas que enfrenta el país, pero rechazó que exista una situación de crisis social generalizada. A un día de la conmemoración del Halconazo del 10 de junio de 1971, reiteró que su administración no recurrirá a la represión para contener ninguna manifestación.

“En México no hay problema. Bueno, sí hay muchos problemas pero los atendemos,. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social, no existe. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende como en cualquier país del mundo (...). ¿Se quiere manifestarse? Pues que se manifiesten de manera pacífica. ¿Qué sentido tiene manifestarse de manera violenta?”.

La mandataria expresó que Ricardo Salinas Pliego busca generar un ambiente de violencia / FB: @RicardoSalinasPliego

Exhibe declaraciones de Ricardo Salinas Pliego

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la conferencia ocurrió cuando Sheinbaum presentó una conversación entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la periodista Adela Micha. En el fragmento mostrado por la Presidenta, el dueño de TV Azteca realiza comentarios sobre la necesidad de adoptar medidas más contundentes en distintos movimientos sociales.

“A lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. A lo mejor es necesario presencia física y bloquear los accesos, nada de que manifestación de blanco y pacífica. ¡vale madre! Ya lo hicieron y no sirve para nada, tiene que ser más más rudo”.

Tras reproducir esas declaraciones, Sheinbaum cuestionó el mensaje emitido por el empresario y aseguró que se trata de un llamado a la violencia.

En La Mañanera el empresario fue exhibido por sus declaraciones en un evento público / Especial

¿Salinas Pliego está detrás de las protestas?

Al ser cuestionada por la prensa sobre si considera que Ricardo Salinas Pliego podría estar relacionado con algunas de las movilizaciones recientes, la mandataria fue enfática en señalar que no cuenta con pruebas para sostener una acusación de ese tipo.

“No tengo pruebas, pero digo que si los extremos se juntan (...). Cómo es, lo digo de manera muy responsable, cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México llama a la violencia, porque eso es lo que dice ahí. Y él asimismo dice que es de derecha, de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están aquí en el centro de la Ciudad”.

La presidenta vinculó sus comentarios con los recientes intentos de normalistas por ingresar al Zócalo capitalino y con los reportes relacionados con presuntos artefactos explosivos encontrados entre algunos manifestantes. En ese sentido, reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para contener posibles riesgos.

El dueño de TV Azteca pide medidas más extremas ente los problemas sociales / FB: @RicardoSalinasPliego

“Los extremos se juntan”

Durante la conferencia, Sheinbaum insistió en que distintos grupos ideológicamente opuestos podrían coincidir en el objetivo de proyectar una imagen de conflicto social justo cuando México se encuentra bajo los reflectores internacionales por la Copa del Mundo.

“Entonces, los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo”.

La mandataria sostuvo que existe una narrativa orientada a hacer creer que el país atraviesa una crisis social profunda, algo que rechazó categóricamente.

“Entonces, los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo”.

“Entonces, los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo”.“Es una situación en donde se quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad. No es así, porque yo camino por todo el país sin problema y la gente apoya al gobierno (...)”.

Hasta el momento, Salinas Pliego no ha respondido a las declaraciones de la Presidenta / FB: @RicardoSalinasPliego

Garantiza la inauguración del Mundial 2026

A pesar de las movilizaciones y protestas registradas en distintos puntos de la capital, Sheinbaum aseguró que la inauguración del Mundial 2026 se encuentra completamente garantizada y que el Gobierno federal no caerá en provocaciones.

La mandataria reiteró que las autoridades continuarán actuando con responsabilidad para garantizar la seguridad de asistentes, turistas y ciudadanos durante uno de los eventos más importantes que ha organizado México en los últimos años.

“Vamos a actuar de manera muy responsable y se garantiza la inauguración, está garantizada. No hay problema se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna provocación. Pero es importante que la gente sepa que nos quieren colocar en esta circunstancia. ¿quiénes? Pues desde la ultraderecha, porque así se llaman a sí mismos, que de manera muy responsable están llamando a la violencia”.