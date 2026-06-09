Atlético de Madrid provoca revuelo con mensajes dirigidos al Real Madrid en redes

El Atlético de Madrid volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística en España, aunque esta vez no fue por un resultado deportivo, sino por una serie de mensajes publicados en sus redes sociales que fueron interpretados como una burla directa hacia el Real Madrid.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

La polémica surgió después de que diversos reportes señalaran el supuesto interés del conjunto merengue en fichar a Julián Álvarez, una de las principales figuras del Atlético.

Ante los rumores y las versiones que apuntaban a una posible oferta por el delantero argentino, el club rojiblanco decidió responder públicamente a través de su cuenta oficial en X con mensajes cargados de ironía.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

El origen de la polémica de los mensajes del Atlético

El contexto de las publicaciones se encuentra en las constantes especulaciones que han rodeado el futuro de Julián durante las últimas semanas.

Desde distintos sectores del futbol español se ha vinculado al atacante argentino con algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona.

Sin embargo, la postura del Atlético ha sido firme desde el inicio: el club no contempla la salida del jugador y considera al campeón del mundo como una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo.

Julián Álvarez festejando una victoria a los Colchoneros | X: @Atleti