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Futbol Internacional

Atlético de Madrid provoca revuelo con mensajes dirigidos al Real Madrid en redes

Julián Álvarez con el Atlético de Madrid| AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:26 - 09 junio 2026
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Una serie de publicaciones realizadas por el equipos en sus canales oficiales desataron un intenso debate entre aficionados y medios

El Atlético de Madrid volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística en España, aunque esta vez no fue por un resultado deportivo, sino por una serie de mensajes publicados en sus redes sociales que fueron interpretados como una burla directa hacia el Real Madrid.

La polémica surgió después de que diversos reportes señalaran el supuesto interés del conjunto merengue en fichar a Julián Álvarez, una de las principales figuras del Atlético

Ante los rumores y las versiones que apuntaban a una posible oferta por el delantero argentino, el club rojiblanco decidió responder públicamente a través de su cuenta oficial en X con mensajes cargados de ironía.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

El origen de la polémica de los mensajes del Atlético

El contexto de las publicaciones se encuentra en las constantes especulaciones que han rodeado el futuro de Julián durante las últimas semanas. 

Desde distintos sectores del futbol español se ha vinculado al atacante argentino con algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona.

Sin embargo, la postura del Atlético ha sido firme desde el inicio: el club no contempla la salida del jugador y considera al campeón del mundo como una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo.

Julián Álvarez festejando una victoria a los Colchoneros | X: @Atleti

Las publicaciones utilizaron un tono sarcástico para responder a las versiones sobre el interés madridista, una estrategia de comunicación que el Atlético ha adoptado con frecuencia en los últimos años para reaccionar a rumores, decisiones arbitrales o declaraciones relacionadas con sus rivales.

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