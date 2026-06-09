Atlético de Madrid provoca revuelo con mensajes dirigidos al Real Madrid en redes
El Atlético de Madrid volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística en España, aunque esta vez no fue por un resultado deportivo, sino por una serie de mensajes publicados en sus redes sociales que fueron interpretados como una burla directa hacia el Real Madrid.
Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.
2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos…
La polémica surgió después de que diversos reportes señalaran el supuesto interés del conjunto merengue en fichar a Julián Álvarez, una de las principales figuras del Atlético.
Ante los rumores y las versiones que apuntaban a una posible oferta por el delantero argentino, el club rojiblanco decidió responder públicamente a través de su cuenta oficial en X con mensajes cargados de ironía.
El origen de la polémica de los mensajes del Atlético
El contexto de las publicaciones se encuentra en las constantes especulaciones que han rodeado el futuro de Julián durante las últimas semanas.
Desde distintos sectores del futbol español se ha vinculado al atacante argentino con algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona.
Sin embargo, la postura del Atlético ha sido firme desde el inicio: el club no contempla la salida del jugador y considera al campeón del mundo como una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo.
Las publicaciones utilizaron un tono sarcástico para responder a las versiones sobre el interés madridista, una estrategia de comunicación que el Atlético ha adoptado con frecuencia en los últimos años para reaccionar a rumores, decisiones arbitrales o declaraciones relacionadas con sus rivales.
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