Shakira, Ricky Martin y más: los artistas detrás de las canciones de los Mundiales

La Copa del Mundo no sólo se juega en la cancha. A lo largo de las décadas, el torneo más importante del futbol también ha construido una identidad musical que acompaña cada edición y que, en muchos casos, ha logrado trascender el deporte para convertirse en parte de la cultura popular. Así como los aficionados recuerdan goles históricos, finales inolvidables y campeones legendarios, también existen canciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva de millones de personas.

Desde melodías tradicionales inspiradas en la cultura de los países anfitriones hasta producciones globales interpretadas por algunas de las estrellas más importantes de la música internacional, los himnos mundialistas han evolucionado junto con el torneo y con la industria musical.

De hecho, algunas de estas canciones alcanzaron tal impacto que terminaron convirtiéndose en éxitos mucho más grandes que el propio evento deportivo para el que fueron creadas.

El Mundial de Chile 1962 fue cuando comenzó esta tradición de tener un tema mundialista / Especial

El primer himno de un Mundial nació en Chile

Aunque hoy parece imposible imaginar una Copa del Mundo sin una canción oficial, esta tradición no siempre existió. La primera vez que un Mundial tuvo una melodía asociada al torneo ocurrió en Chile 1962.

Curiosamente, no fue una composición encargada por la FIFA ni por los organizadores. Se trató de “El Rock del Mundial”, interpretado por Los Ramblers, una canción que conquistó al público chileno y terminó convirtiéndose en el himno no oficial de aquella edición.

El éxito fue tan grande que marcó el inicio de una nueva tradición. A partir de entonces, las siguientes sedes comenzaron a desarrollar canciones específicas para acompañar el evento.

Así surgieron temas como “World Cup Willie” en Inglaterra 1966, “Fútbol México 70” durante la Copa del Mundo celebrada en territorio mexicano, “Fútbol” en Alemania Occidental 1974, “El Mundial” en Argentina 1978 y nuevamente “El Mundial” en España 1982.

En aquella época predominaban los sonidos tradicionales de cada país anfitrión. México apostó por las rancheras, mientras España incorporó elementos del pasodoble interpretados por Plácido Domingo.

Pitbull también fue parte de este soundtrack del Mundial pero en brasil 2014 / Redes Sociales

La búsqueda de un éxito mundial

Con el paso de los años, el futbol y la música comenzaron a globalizarse. Los organizadores entendieron que las canciones mundialistas podían convertirse en productos de alcance internacional y no únicamente en acompañamientos para el torneo.

Esa transformación comenzó a consolidarse en Italia 1990 con “Un'estate italiana”, interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato. La canción se convirtió en un fenómeno global y para muchos representa el primer gran éxito comercial asociado a una Copa del Mundo.

Sin embargo, el impulso se frenó temporalmente en Estados Unidos 1994. El tema oficial “Gloryland” no logró conectar de la misma manera con el público y quedó opacado por otros éxitos incluidos en el álbum oficial del torneo, especialmente “We Are The Champions” de Queen, que terminó acaparando gran parte de la atención.

Unos de los grandes éxitos fue La Copa de la Vida interpretada por Ricky Martin / Especial

Ricky Martin cambió la historia de los Mundiales

Si existe una canción que marcó un antes y un después en los himnos mundialistas, esa fue “La Copa de la Vida”. Para Francia 1998, Ricky Martin fue elegido para interpretar el tema oficial y el resultado superó todas las expectativas. La canción se convirtió en un éxito global, alcanzó certificaciones de oro y platino en diversos países y consolidó al puertorriqueño como una estrella internacional.

Además, la producción tuvo versiones en español, inglés y formatos bilingües, lo que amplificó todavía más su alcance. Para muchos aficionados, “La Copa de la Vida” sigue siendo una de las canciones más emblemáticas en la historia de los Mundiales.

Shakira también puso a bailar al mundo con Waka Waka, logrando un éxito de ventas / Especial

La era latina y el fenómeno Waka Waka

El éxito de Ricky Martin abrió la puerta para que los ritmos latinos adquirieran una presencia cada vez más importante en las bandas sonoras de las Copas del Mundo.

Tras canciones como “Boom!” en Corea-Japón 2002 y “The Time of Our Lives” para Alemania 2006, llegó el que probablemente es el mayor fenómeno musical asociado a un Mundial: “Waka Waka (This Time for Africa)”.

Interpretada por Shakira para Sudáfrica 2010, la canción logró un impacto extraordinario. La artista colombiana combinó sonidos africanos con ritmos latinos para crear un tema que trascendió el torneo y se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de toda su carrera.

El éxito fue impresionante: vendió más de seis millones de copias y alcanzó el número uno en alrededor de 50 países. Sin embargo, la relación entre Shakira y los Mundiales comenzó incluso antes. Durante Alemania 2006, su éxito “Hips Don't Lie”, aunque no era una canción oficial del torneo, sonó constantemente durante la competición y terminó convirtiéndose en parte de la atmósfera mundialista.

Ahora es Carín León quien pondrá la voz para este Mundial compartido con Estados Unidos y Canadá / Especial

Los himnos recientes buscan repetir la fórmula

Después del fenómeno generado por Shakira, los organizadores intentaron mantener la fórmula reuniendo a artistas de gran popularidad internacional. Para Brasil 2014, Pitbull y Jennifer Lopez encabezaron “We Are One (Ole Ola)”, mientras que Rusia 2018 apostó por “Live It Up”, interpretada por Nicky Jam junto a otros artistas internacionales. En Qatar 2022, la FIFA decidió experimentar con una propuesta distinta. Trinidad Cardona, Davido y AISHA interpretaron “Hayya Hayya (Better Together)”, una canción que rompió parcialmente con los sonidos tradicionales que habían dominado los últimos torneos.

En Qatar 2022, la FIFA decidió experimentar con una propuesta distinta. Trinidad Cardona, Davido y AISHA interpretaron “Hayya Hayya (Better Together)”, una canción que rompió parcialmente con los sonidos tradicionales que habían dominado los últimos torneos.

Mundial 2026 ya tiene canción

Se trata de “Lighter”, interpretada por el mexicano Carín León y el cantante estadounidense Jelly Roll, una colaboración que mezcla sonidos regionales mexicanos con influencias country y que busca representar la diversidad cultural de los tres países anfitriones.

Se trata de “Lighter”, interpretada por el mexicano Carín León y el cantante estadounidense Jelly Roll, una colaboración que mezcla sonidos regionales mexicanos con influencias country y que busca representar la diversidad cultural de los tres países anfitriones.

Aunque todavía falta conocer qué otros temas acompañarán el torneo, la expectativa es alta, especialmente porque México volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo y porque la música ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas para conectar a los aficionados con la emoción del futbol.

Cuando la música también levanta la Copa

A lo largo de más de seis décadas, las canciones de los Mundiales han evolucionado junto con el futbol. Algunas quedaron en el olvido, mientras otras trascendieron generaciones y siguen sonando años después de que terminó el torneo para el que fueron creadas.

Lo cierto es que cada Copa del Mundo tiene su propia banda sonora y que, al igual que los goles inolvidables, esas canciones terminan convirtiéndose en recuerdos imborrables para millones de aficionados.