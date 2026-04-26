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NFL

El corazón en Cleveland, el casco en Pittsburgh: La viral reacción de Drew Allar tras ser elegido por los Steelers

Drew Allar | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:11 - 26 abril 2026
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El nuevo QB de los Steelers es fanático de los Browns y no pudo ocultarlo durante el Draft

La rivalidad entre Browns y Steelers ha sumado un capítulo inesperado y cargado de tensión tras la celebración del Draft de la NFL. Drew Allar, el mariscal de campo seleccionado por Pittsburgh, se ha convertido en el centro de una tormenta digital luego de que su reacción al ser elegido por Pittsburgh como su nuevo mariscal de campo.

En un video que ha inundado las redes sociales, se observa a Allar visiblemente contrariado al sostener la emblemática prenda de los Steelers. Lejos de la euforia habitual de un novato al cumplir el sueño de llegar a la liga, el rostro de Allar reflejó una lucha interna que los aficionados no tardaron en descifrar: el peso de una vida entera siendo seguidor incondicional de los Cleveland Browns.

La situación escaló rápidamente cuando comenzaron a circular fotografías antiguas del jugador luciendo los colores de Cleveland, confirmando sus raíces en Brunswick, Ohio. La conexión de Allar con los Browns no es superficial; incluso el perro de su familia se llama Ozzie, en honor a Ozzie Newsome, el legendario ala cerrada y figura histórica de la franquicia de Cleveland.

La recepción en Pittsburgh ha sido, como era de esperarse, hostil por parte de un sector de la afición. Los seguidores de los Steelers, conocidos por su exigencia y lealtad, ya han manifestado su descontento en plataformas digitales, cuestionando si un "Brown de corazón" puede liderar con convicción al equipo negro y oro.

Este incidente coloca a Allar bajo un microscopio desde el primer día, pues deberá enfrentar una presión adicional: ganarse el respeto de una ciudad que lo ve con sospecha.

Drew Allar | AP
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