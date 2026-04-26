NFL Flag Championship: Las Vegas Raiders y su contribución con los jóvenes mexicanos

El futbol americano en nuestro país tiene un arraigo como pocos deportes, gracias a distintos factores, como el trabajo que ha hecho la NFL en nuestro país y demás franquicias. Uno de los últimos grandes eventos que realizó la liga junto a Las Vegas Raiders fue el "NFL Flag Championship", torneo mixto que reunió a jóvenes de 14 años de toda la República Mexicana.

El certamen, que tuvo lugar en el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes, contó con la participación de miles de adolescentes que sueñan no sólo con competir a nivel nacional, sino también buscar un fogueo internacional. A propósito del tema, Jesús Álvarez, Manager de Flag en NFL México y España, comentó en entrevista con RÉCORD la gran intervención de la NFL para formar a los prospectos.

NFL Flag Championship | EMILIANO ARIAS

"Nosotros tenemos el programa de NFL Flag, lo dividimos en programa escolar y los torneos de liga. En el programa escolar lo que buscamos es que en el Estado de México y en los otros 31 estados, los chicos y chicas de escuelas públicas y privadas, primarias y secundarias, tengan la oportunidad de conocer el flag, de aprender los fundamentos, de jugarlo algunas semanas o meses en su clase de educación física, y después que puedan formar equipos para competir en este tipo de torneos", comenzó.

Eso por un lado es el torneo escolar, por otro lado está el torneo de liga, y en el torneo de liga lo que buscamos es precisamente esto, la parte competitiva. Hacemos un torneo por estado, en tres categorías distintas, y los campeones de cada estado se juntan un fin de semana para jugar un torneo nacional".

NFL Flag Championship | EMILIANO ARIAS

¿Por qué los Raiders organizaron el torneo?

No cabe duda que Las Vegas Raiders ha sido el equipo sensación de la NFL en la última semana, todo gracias al Draft 2026 y las grandes selecciones que hicieron, en especial por el caso de Fernando Mendoza. Sin embargo, en nuestro país es uno de los equipos con mayor arraigo, pues desde las épocas de Jim Plunkett y Ken Stabler se convirtieron en los favoritos de los fanáticos.

En esa misma tónica, Jesús Álvarez agregó que varias franquicias de la NFL se encuentran involucradas en el desarrollo del flag en México, en especial por el Global Market Program de la liga.

"En NFL tenemos un programa llamado Global Market Program, siempre vienen llamadas, y este programa le permite a los equipos que tienen como territorio a México poder activar en las diferentes áreas que tiene NFL, entre ellas flag. Entonces nosotros lo que hacemos como oficina es hacerles propuestas de cómo podemos, junto con los equipos, crecer la comunidad del flag, y esa es la manera en que se involucró Raiders. Raiders es el tercer año consecutivo, de manera consecutiva, que tiene esta categoría", sentenció.