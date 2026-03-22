Boxeadora Isis Sio, de 19 años, en coma inducido tras brutal nocaut en California

El mundo del boxeo atraviesa un momento de profunda preocupación luego de que la joven boxeadora Isis Sio, de apenas 19 años, fuera inducida a coma tras sufrir un brutal nocaut en una pelea celebrada en San Bernardino, California. La noticia ha generado conmoción tanto en la comunidad deportiva como en redes sociales, donde el video del combate se ha viralizado rápidamente.

La pelea, organizada por ProBoxTV, terminó en tragedia cuando Sio fue superada por su rival Jocelyn Camarillo, quien le propinó una intensa ráfaga de golpes en la cabeza antes de enviarla a la lona. La promotora confirmó el delicado estado de salud de la pugilista y emitió un mensaje de apoyo a la familia de la joven.

El referee se percata del ko sobre Sio | X: @ProBox_TV

Así fue el brutal nocaut que dejó a Isis Sio en coma inducido

Durante el combate, Isis Sio recibió una serie prolongada de impactos en la cabeza que culminaron en un nocaut contundente. El momento fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, generando debate sobre la seguridad en el boxeo, especialmente en peleadores jóvenes.

De acuerdo con reportes de Los Angeles Times, la boxeadora presentó convulsiones inmediatamente después de caer al ring, lo que encendió las alarmas del equipo médico presente. La gravedad de la situación obligó a que fuera atendida de urgencia en el mismo recinto.

Sio fue retirada del cuadrilátero en camilla y trasladada a un hospital cercano al NOS Event Center, donde se realizó la función. Posteriormente, los médicos decidieron inducirla al coma como medida para estabilizar su estado y monitorear posibles daños neurológicos.

STATEMENT MADE 💥🥊



Jocelyn Camarillo gets Isis Sio out of there in round 1.



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Estado de salud y antecedentes que preocupan

La empresa organizadora ProBoxTV emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la salud de la joven peleadora. "Rezamos por la pronta recuperación de Isis Sio. Nuestros pensamientos están con ella y su familia en estos momentos tan difíciles", señaló la promotora.

El caso ha generado mayor inquietud debido a que, según reportes, la boxeadora ya había sufrido otro nocaut hace apenas unos días, lo que podría haber incrementado el riesgo de una lesión grave. Este antecedente ha reavivado la discusión sobre los protocolos de seguridad y descanso en el boxeo profesional.

Momento del contacto sobre Isis | Captura de pantalla