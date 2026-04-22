Thunder Rosa y su adaptación al CMLL: identidad, aprendizaje y conexión con la afición

En entrevista exclusiva con RÉCORD, la luchadora y columnista Thunder Rosa compartió las sensaciones que ha vivido en su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre, una etapa que define como clave en su crecimiento profesional y personal.

“La afición siempre es mi prioridad y yo sé que en diferentes arenas la afición es diferente”, explicó, dejando claro que uno de sus principales objetivos es conectar con el público mexicano desde el respeto al estilo tradicional.

Thunder Rosa también destacó la importancia de rodearse de talento con experiencia en México para acelerar su adaptación:

Para mí ha sido muy importante reforzar mi conocimiento de lo que hago con mis compañeras; ellas tienen mucho tiempo viviendo en México y saben mucho más cómo funcionan muchas cosas

Lejos de asumirse como una figura consolidada, la luchadora fue autocrítica sobre su presente en la industria:

En esta etapa de mi carrera, soy una estudiante del negocio, soy una estudiante de la lucha libre y eso me ha ayudado mucho

Thunder Rosa, luchadora mexicana | @thunderrosa22

“No es luchar más, es luchar mejor”: su evolución entre México y Estados Unidos

La columnista de RÉCORD reconoce las diferencias entre ambos mercados y asegura que su prioridad es adaptarse al estilo mexicano.

Con más de una década de experiencia en Estados Unidos, Thunder Rosa también habló sobre el reto que implica ajustarse a la exigencia de la lucha libre mexicana.

Thunder Rosa levanta su cinturón | Instagram @thunderrosa22

Lo más importante para mí, ahorita, no es luchar más, sino luchar mejor y luchar como te lo demanda el lugar donde estás

En Estados Unidos ya tengo 11 años luchando y se lucha completamente diferente a la lucha libre mexicana; el mercado es muy exigente, no solo el fan sabe lo que quiere, pero te lo dice muy claramente

Thunder Rosa va por el Campeonato Nacional del CMLL y busca terminar con las dudas sobre su identidad

EXCLUSIVA: La luchadora quiere conquistar el título nacional para dejar atrás cualquier cuestionamiento sobre su mexicanidad.

En cuanto a sus objetivos dentro del CMLL, Thunder Rosa no ocultó su ambición: consolidarse primero en el estilo, pero con la mira puesta en un campeonato que tiene un significado especial.

Tengo varias (rivales en mente), pero no necesariamente te voy a decir que quiero una ahorita. Lo único que quiero es establecerme perfectamente bien y agarrar bien el estilo

La Catalina en su regreso a la Lucha Libre Mexicana | LUIS MARIN

Sin embargo, dejó claro cuál es el título que más le motiva:

Le tengo ojitos al campeonato nacional, porque siempre ha habido una cuestión: que no soy mexicana; siempre se ha cuestionado esa parte y ahora, cuando lo gane, no podrán decir absolutamente nada

Con esa declaración, Thunder Rosa busca no solo ganar un campeonato, sino también reafirmar su identidad dentro del pancracio nacional.

Thunder Rosa anuncia su regreso a los cuadriláteros tras lesión | IG @thunderrosa22

Un puente entre México y Estados Unidos: la visión de Thunder Rosa

La mexicana quiere llevar el campeonato a Estados Unidos y abrir nuevas oportunidades para luchadoras del CMLL.

Más allá del logro individual, Thunder Rosa también planteó una visión que conecta ambos mercados, algo que ha marcado su carrera.

Mi idea es, cuando gane el campeonato, llevarlo a Estados Unidos y que mis compañeras mexicanas vengan acá para tratar de quitármelo… esa es la visión que tengo: abrir más puertas; las puertas están abiertas, pero ahora hay que tumbarlas

Con esta mentalidad, la luchadora no solo apunta a hacer historia en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino también a consolidarse como una figura clave en la expansión de la lucha libre femenil a nivel internacional.