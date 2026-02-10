Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tragedia en Oaxaca: explota ducto de Pemex durante labores de mantenimiento

Los hechos ocurrieron en Loma Bonita Larga, municipio de El Barrio de la Soledad / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:28 - 10 febrero 2026
Nuevamente la paraestatal tiene otro accidente: ya van dos en menos de un mes

Otra tragedia más relacionada con Pemex sacudió a Oaxaca, luego de que una explosión registrada en un ducto en Loma Bonita Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, provocó un fuerte incendio que dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis heridas.

Lo que sabemos de la explosión

La tragedia ocurrió la tarde de este martes 10 de febrero de 2026, cuando se realizaban labores de limpieza y mantenimiento en una estación de rebombeo. De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, el incidente fue atendido por el Heroico Cuerpo de Bomberos en la región del Istmo de Tehuantepec.

La explosión ocurrió cuando se realizaban trabajos de mantenimiento / Redes Sociales

“Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”, informó el gobernador Salomón Jara en su cuenta de X.

Los heridos fueron llevados a clínicas particulares para su valoración y atención médica. Autoridades de los tres niveles de gobierno activaron protocolos de emergencia en la zona.

El incidente dejó tres personas muertas y varios fallecidos / Redes Sociales

La zona bajo resguardo

Pemex y la Secretaría de Marina acordonaron el área del siniestro mientras continuaban los trabajos para mitigar el riesgo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) detalló en un comunicado:

“Este incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa estación de rebombeo”.

El gobierno estatal indicó que las acciones de mitigación de riesgos y resguardo del área seguirán activas en tanto se esclarecen las causas del accidente.

Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia para controlar el incendio y atender a los heridos / Redes Sociales
Etiquetas relacionadas:
Estados
