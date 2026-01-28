¿Pemex canceló el envío de petróleo a Cuba? Esto es lo que se sabe

Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló el envío de un cargamento de petróleo crudo que tenía como destino Cuba y que estaba programado para salir de México a mediados de enero de 2026. El buque asignado para el traslado no realizó el viaje, luego de que la empresa productiva del Estado retirara la operación de su calendario logístico.

Desde 2023, México había mantenido envíos regulares de crudo y combustibles a la isla como parte de un apoyo energético ante la crisis que enfrenta el sistema eléctrico cubano, agravada por la disminución del suministro proveniente de Venezuela. Estos cargamentos se convirtieron en una fuente clave para la generación de energía en Cuba.

Desde 2023, México había enviado petróleo y combustibles a Cuba como apoyo ante su crisis energética./ Pixabay

La suspensión ocurre en un momento de tensión política en la relación con Estados Unidos, donde legisladores republicanos han cuestionado públicamente el respaldo energético que México ha brindado al gobierno cubano. En ese contexto, el envío de petróleo se volvió un tema sensible dentro de la agenda bilateral.

¿Por qué Pemex decidió cancelar el envío de crudo?

El gobierno mexicano sostuvo que la decisión de frenar el cargamento fue tomada directamente por Pemex y no por una imposición externa. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se trata de una determinación soberana, basada en criterios internos de la empresa y en la revisión de sus compromisos comerciales y operativos.

El gobierno federal aseguró que la decisión de frenar el envío fue tomada por Pemex de manera soberana./ Pixabay

Aunque no se ha confirmado una cancelación definitiva de todos los envíos, fuentes oficiales han señalado que la política de suministro de petróleo a Cuba se encuentra bajo análisis. La revisión contempla tanto el contexto internacional como las prioridades económicas y energéticas de México.

Durante 2025, los envíos de crudo y combustibles a la isla representaron una fracción limitada de las exportaciones totales de Pemex, aunque su impacto fue relevante para Cuba debido a su dependencia energética. Estos cargamentos ayudaron a mitigar apagones y a mantener operativas algunas centrales eléctricas.

¿Qué impacto puede tener esta decisión en la relación México-Cuba?

La suspensión del envío genera incertidumbre sobre la continuidad del apoyo energético mexicano a Cuba, un país con el que México ha mantenido históricamente relaciones diplomáticas cercanas. Analistas consideran que cualquier decisión futura deberá equilibrar la política exterior tradicional del país con las presiones del entorno internacional.

El envío cancelado formaba parte del apoyo energético que México brindó a Cuba en los últimos años./ Pixabay

Por ahora, Pemex y el gobierno federal no han anunciado si el freno al cargamento es temporal o si forma parte de un ajuste más amplio en su estrategia de exportación. Lo único confirmado es que el envío previsto para enero no se concretó y que el tema sigue en revisión.