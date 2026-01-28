Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Pemex canceló el envío de petróleo a Cuba? Esto es lo que se sabe

Pemex suspendió un cargamento de crudo con destino a Cuba programado para enero de 2026./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:37 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Desde 2023, México había mantenido envíos regulares de crudo y combustibles a la isla como parte de un apoyo energético

Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló el envío de un cargamento de petróleo crudo que tenía como destino Cuba y que estaba programado para salir de México a mediados de enero de 2026. El buque asignado para el traslado no realizó el viaje, luego de que la empresa productiva del Estado retirara la operación de su calendario logístico.

Desde 2023, México había mantenido envíos regulares de crudo y combustibles a la isla como parte de un apoyo energético ante la crisis que enfrenta el sistema eléctrico cubano, agravada por la disminución del suministro proveniente de Venezuela. Estos cargamentos se convirtieron en una fuente clave para la generación de energía en Cuba.

Desde 2023, México había enviado petróleo y combustibles a Cuba como apoyo ante su crisis energética./ Pixabay

La suspensión ocurre en un momento de tensión política en la relación con Estados Unidos, donde legisladores republicanos han cuestionado públicamente el respaldo energético que México ha brindado al gobierno cubano. En ese contexto, el envío de petróleo se volvió un tema sensible dentro de la agenda bilateral.

¿Por qué Pemex decidió cancelar el envío de crudo?

El gobierno mexicano sostuvo que la decisión de frenar el cargamento fue tomada directamente por Pemex y no por una imposición externa. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se trata de una determinación soberana, basada en criterios internos de la empresa y en la revisión de sus compromisos comerciales y operativos.

El gobierno federal aseguró que la decisión de frenar el envío fue tomada por Pemex de manera soberana./ Pixabay

Aunque no se ha confirmado una cancelación definitiva de todos los envíos, fuentes oficiales han señalado que la política de suministro de petróleo a Cuba se encuentra bajo análisis. La revisión contempla tanto el contexto internacional como las prioridades económicas y energéticas de México.

Durante 2025, los envíos de crudo y combustibles a la isla representaron una fracción limitada de las exportaciones totales de Pemex, aunque su impacto fue relevante para Cuba debido a su dependencia energética. Estos cargamentos ayudaron a mitigar apagones y a mantener operativas algunas centrales eléctricas.

¿Qué impacto puede tener esta decisión en la relación México-Cuba?

La suspensión del envío genera incertidumbre sobre la continuidad del apoyo energético mexicano a Cuba, un país con el que México ha mantenido históricamente relaciones diplomáticas cercanas. Analistas consideran que cualquier decisión futura deberá equilibrar la política exterior tradicional del país con las presiones del entorno internacional.

El envío cancelado formaba parte del apoyo energético que México brindó a Cuba en los últimos años./ Pixabay

Por ahora, Pemex y el gobierno federal no han anunciado si el freno al cargamento es temporal o si forma parte de un ajuste más amplio en su estrategia de exportación. Lo único confirmado es que el envío previsto para enero no se concretó y que el tema sigue en revisión.

El cargamento de petróleo fue retirado del calendario logístico de Pemex antes de concretarse el viaje./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup