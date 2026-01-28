VIDEO: Carlos Trejo denuncia discriminación por vestir camisa de Cañitas

Carlos Trejo se ha vuelto tendencia en las últimas horas, no sólo por confirmarse, por fin, su pelea contra el actor y conductor Alfredo Adame, sino también porque denunció haber sido víctima de discriminación en un lujoso hotel de Monterrey, presuntamente por su forma de vestir, la cual incluía una camiseta con la imagen de su libro Cañitas.

Carlos Trejo abandonó hotel de Monterrey luego de sufrir discriminación/IG: ct_caza

Carlos Trejo denuncia discriminación en hotel de Monterrey

El famoso Cazafantasmas compartió en sus redes sociales un video en el que se observa una discusión con la encargada del hotel que denuncia, señalando que decidió retirarse del lugar luego de que un mesero le negara la entrada al restaurante, argumentando que su vestimenta podría resultar ofensiva para otros clientes. Trejo portaba una camisa sin mangas con la imagen de su libro paranormal, lo que —según su versión— fue motivo suficiente para impedirle el acceso.

“Le entrego su llave. No me gusta que discriminen a la gente. Vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que puedo ofender a las personas. Se me hace una falta de respeto. Somos mexicanos, estamos para unirnos, no para discriminarnos.

“Se me hace muy grosera la forma en como tratan a la gente. Me voy al hotel de enfrente, que me dan mejor trato. Qué vergüenza que traten así a la gente. Qué pena. No es disculpa. Dígale al mesero que, de mi parte, se vaya al carajo, y si ofendí a alguien por estar así, que re chinguen a su madre todos”, se escucha decir a Carlos Trejo mientras su acompañante lo graba.

Según el Cazafantasmas, lo discriminaron por su forma de vestir/IG: @ct_caza

“No estaba debidamente vestido”, acusa el Cazafantasmas

Posteriormente, el Cazafantasmas compartió un segundo video, ya desde una habitación de otro hotel ubicado justo frente al que denunció, en el que reiteró que no le permitieron ingresar al restaurante por un supuesto código de vestimenta.

“Ese es el famoso hotel Safi donde recibimos la discriminación el día de hoy. Quería ir a desayunar, pero venía vestido, pues como siempre me visto, y me pusieron la mano aquí (en el pecho), que no podía porque no estaba debidamente vestido”, comentó Trejo.

En ese mismo video, el cazafantasmas lanzó comentarios ofensivos en referencia a Alfredo Adame, luego de que el actor se burlara en redes sociales de lo ocurrido.

Carlos Trejo denuncia discriminación en hotel de San Pedro



El investigador paranormal Carlos Trejo acusó a un hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León, de discriminarlo por su vestimenta. Según relató, un mesero se negó a atenderlo en el restaurante del lugar por portar una… pic.twitter.com/wqPesdi6Xw — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 28, 2026

¿Cuándo es la pelea de Carlos Trejo contra Alfredo Adame?

Al momento de recibir esta presunta discriminación, Carlos Trejo se encontraba en Monterrey para hacer oficial la pelea de exhibición que sostendrá contra Alfredo Adame el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. El combate formará parte de la función de box Ring Royal, organizada por el influencer Poncho de Nigris, evento que contará con la participación de figuras del deporte, la farándula y las redes sociales.

Carlos Trejo se enfrentará a Alfredo Adame en pelea de exhibición el próximo 15 de marzo/IG: @ct_caza

Cartelera confirmada de Ring Royal