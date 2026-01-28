Ted Lasso cuarta temporada: Fecha de estreno y de qué trata

Apple TV+ confirmó el regreso de la cuarta temporada de Ted Lasso, la serie que se ha consolidado como uno de los productos más reconocidos de la plataforma de streaming desde su debut en 2020. El anuncio oficial incluye primeras imágenes de la nueva entrega y adelanta una nueva trama centrada en el futbol femenino, aunque la fecha exacta de estreno no ha sido revelada hasta el momento.



El regreso de Ted Lasso se produce tras tres temporadas que exploraron diversas etapas personales y profesionales del entrenador homónimo, interpretado por Jason Sudeikis, con una mezcla de comedia, drama y mensajes sobre trabajo en equipo y liderazgo. La cuarta temporada ha generado expectativas entre seguidores y críticos al ampliar su enfoque narrativo.

La trama ahora se enfocará en el futbol femenino/Apple TV

¿De qué han tratado las tres temporadas pasadas de Ted Lasso?

Desde su debut en 2020, Ted Lasso siguió inicialmente la historia de un entrenador estadounidense sin experiencia en futbol europeo, contratado para dirigir al inglés AFC Richmond. La primera temporada exploró la adaptación de Lasso al futbol profesional, su enfoque optimista frente al escepticismo local y los desafíos de liderar un equipo tradicionalmente inestable.



La segunda temporada profundizó en conflictos personales y emocionales, incluyendo las dudas internas del propio Ted, así como problemas personales y profesionales de varios miembros del plantel y del cuerpo técnico. En la tercera, la trama centró en la evolución del equipo dentro de la liga y las relaciones interpersonales, consolidando vínculos entre personajes como Ted, Rebecca Welton y otros jugadores clave, en un cierre que algunos señalaron como un punto ideal para concluir la saga principal.



Las temporadas previas combinaron comedia con temas de salud mental, liderazgo y resiliencia, elementos que han caracterizado el tono y la recepción de la serie desde sus inicios.

¿Cuál es la nueva trama de la cuarta temporada?

La cuarta temporada promete un giro narrativo significativo al incluir el futbol femenino como eje central del desarrollo de la historia. Apple TV+ adelantó que Ted Lasso verá a su protagonista asumir el reto de entrenar a un equipo femenino de futbol de segunda división, un cambio respecto a la trama tradicional centrada en equipos masculinos.



Los avances publicados muestran a Ted y al nuevo grupo enfrentando “riesgos que los harán lanzarse sin mirar”, según la sinopsis oficial compartida por la plataforma streaming. Aunque Apple no ha definido una fecha específica de estreno, la plataforma indica que la nueva temporada llegará en verano de 2026, al cumplirse más de dos años desde la última entrega.



El adelanto incluye imágenes oficiales que evidencian la presencia de Ted junto a figuras conocidas de la serie, así como escenas que anticipan la incorporación de nuevas dinámicas propias del futbol femenino.

Ya han pasado seis años desde que salió la primera temporada de Ted Lasso/Apple TV

¿Cuál es el elenco de la nueva temporada de Ted Lasso?

El reparto principal que regresa en la cuarta temporada incluye a Jason Sudeikis como Ted Lasso, junto a varios actores que han sido fundamentales en las temporadas anteriores. Entre ellos están Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift. Además, se suman nuevos talentos al elenco, entre ellos Tanya Reynolds y Grant Feely, quien interpreta a Henry Lasso, el hijo de Ted, con un papel ampliado en esta entrega.



Este conjunto de intérpretes contribuye a una trama que busca equilibrar el humor característico de la serie con nuevos desafíos narrativos, reflejados en el enfoque hacia el futbol femenino.

¿Por qué plataforma se puede ver Ted Lasso en México?

Todas las temporadas de Ted Lasso, incluyendo la próxima cuarta entrega, se transmiten exclusivamente por Apple TV+, la plataforma de streaming de Apple. En México, los suscriptores de Apple TV+ pueden acceder a la serie a través de la aplicación oficial en dispositivos móviles, smart TVs, consolas de videojuegos o navegadores web, siempre bajo suscripción activa.



La oferta de Apple TV+ ha incluido, además de Ted Lasso, otros contenidos originales que han ampliado su catálogo en los últimos años, posicionando a la plataforma como una opción competitiva en el mercado de contenidos en streaming.

En esta nueva temporada el hijo de Ted Lasso es un personaje clave/Apple TV

