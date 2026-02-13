Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Joan Laporta cree en la "remontada" y arremete contra los árbitros

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 11:06 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha lanzado un duro mensaje tras la humillante derrota por 0-4 ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Candidato a un nuevo mandato como presidente del Barcelona, Joan Laporta no se contuvo tras el fallo de la tecnología VAR en el gol anulado a Pau Cubarsí.

El defensa catalán había enviado el balón a la red, pero la tecnología de fuera de juego semiautomático tuvo problemas y las líneas se trazaron manualmente. Tras seis minutos de análisis, el gol de Cubarsí fue anulado.

Laporta considera que la decisión fue errónea y acusó directamente al arbitraje. Además, envió un mensaje de ánimo y cree que el Barcelona puede darle la vuelta al resultado.

Barcelona debe golear en la Vuelta si quiere avanzar a la Final de la Copa del Rey | AP

Joan Laporta: "Tenemos que luchar contra todos y contra todo lo que se nos ponga por delante"

"Todo mi apoyo a Hansi Flick, a los jugadores, a Deco y a su equipo. Con la fuerza de todos los aficionados, estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica para lograr una gran remontada en el Spotify Camp Nou el 3 de marzo.

Desafortunadamente, ayer sufrimos una serie de adversidades, desde un césped en malas condiciones hasta un gol anulado erróneamente, que no nos permitió iniciar una posible remontada en la vuelta, si todos apoyamos y animamos al equipo como lo hemos hecho en las grandes noches épicas que hemos vivido en el estadio.

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP

En cuanto al gol anulado erróneamente a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado, ya que nos recuerda al que le anularon a Lamine Yamal, también incorrectamente, en Anoeta. Nada es inocente. Por eso tenemos que luchar contra todos y contra todo lo que se nos ponga por delante.

Ahora, más que nunca, debemos estar al lado de nuestros futbolistas. Les pido a los socios y a todos los aficionados que les muestren el cariño que les tenemos y lo orgullosos que nos hacen por la forma en que defienden nuestros colores", transmitió Laporta, citado por Marca.

Pau Cubarsí festejando el gol que a la postre fue anulado | AP
Últimos videos
Lo Último
18:22 Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
18:16 ¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
18:03 Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
18:02 Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
17:53 "Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
17:42 El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
17:40 Marco Fabián contrajo matrimonio con Fernanda Contreras con Giovanni dos Santos como testigo
17:26 ¡Futuro definido! América toma decisión sobre Brian Rodríguez
17:16 Lindsey Vonn: nunca dejar de intentarlo
17:12 ¿Habrá película de La Familia P. Luche? Revelan bloqueo de ‘una persona poderosa’
Tendencia
1
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
2
Futbol América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
3
Futbol Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
4
Futbol América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas
5
Futbol Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México
6
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Te recomendamos
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
Otros Deportes
13/02/2026
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Futbol Internacional
13/02/2026
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Futbol
13/02/2026
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
Contra
13/02/2026
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
Fórmula 1
13/02/2026
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
Otros Deportes
13/02/2026
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!