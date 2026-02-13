Joan Laporta cree en la "remontada" y arremete contra los árbitros

Candidato a un nuevo mandato como presidente del Barcelona, Joan Laporta no se contuvo tras el fallo de la tecnología VAR en el gol anulado a Pau Cubarsí.

El defensa catalán había enviado el balón a la red, pero la tecnología de fuera de juego semiautomático tuvo problemas y las líneas se trazaron manualmente. Tras seis minutos de análisis, el gol de Cubarsí fue anulado.

Laporta considera que la decisión fue errónea y acusó directamente al arbitraje. Además, envió un mensaje de ánimo y cree que el Barcelona puede darle la vuelta al resultado.

Barcelona debe golear en la Vuelta si quiere avanzar a la Final de la Copa del Rey | AP

Joan Laporta: "Tenemos que luchar contra todos y contra todo lo que se nos ponga por delante"

"Todo mi apoyo a Hansi Flick, a los jugadores, a Deco y a su equipo. Con la fuerza de todos los aficionados, estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica para lograr una gran remontada en el Spotify Camp Nou el 3 de marzo.

Desafortunadamente, ayer sufrimos una serie de adversidades, desde un césped en malas condiciones hasta un gol anulado erróneamente, que no nos permitió iniciar una posible remontada en la vuelta, si todos apoyamos y animamos al equipo como lo hemos hecho en las grandes noches épicas que hemos vivido en el estadio.

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP

En cuanto al gol anulado erróneamente a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado, ya que nos recuerda al que le anularon a Lamine Yamal, también incorrectamente, en Anoeta. Nada es inocente. Por eso tenemos que luchar contra todos y contra todo lo que se nos ponga por delante.

Ahora, más que nunca, debemos estar al lado de nuestros futbolistas. Les pido a los socios y a todos los aficionados que les muestren el cariño que les tenemos y lo orgullosos que nos hacen por la forma en que defienden nuestros colores", transmitió Laporta, citado por Marca.