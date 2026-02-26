Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡De Bayern y Juventus a la Serie D! Douglas Costa jugó en un estadio de 750 localidades

Douglas Costa en el Bayern Múnich | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 15:43 - 26 febrero 2026
El brasileño, que alguna vez brilló en Champions League, ahora está en la Cuarta División de Italia

Douglas Costa, quien alguna vez brilló en la UEFA Champions League, ha recalado en la cuarta división italiana. El brasileño de 35 años disputó un partido con el Chievo Verona en la derrota por 0-3 ante el Oltrepe, en el estadio "Il Comunale San Contardo di Broni", un campo con capacidad para apenas 750 espectadores.

Exjugador de clubes de la talla de Bayern Múnich, Juventus, Shakhtar Donetsk, Gremio o Fluminense, Douglas Costa ha sorprendido al mundo del fútbol con su decisión de firmar en la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano.

El extremo ha firmado un contrato de seis meses con el Chievo, con el claro objetivo de ayudar al equipo a ascender a la Serie C, antes de poner rumbo a Arabia Saudita para unirse al Al-Ittifaq. Sin embargo, en sus tres primeras apariciones, el inicio no ha sido el esperado: tres derrotas consecutivas para el conjunto de Verona.

Douglas Costa celebra gol vs Chievo | EFE
Mario Balotelli, el artífice del traspaso

El traspaso se gestó gracias a su amistad con Mario Balotelli. “Todo empezó gracias a Mario, somos muy buenos amigos. Él me puso en contacto con el presidente y el director deportivo. El Chievo tiene una historia importante, por eso acepté de inmediato”, declaró Douglas Costa a la prensa italiana.

El brasileño también recordó un episodio del pasado: en enero de 2019 marcó contra el Chievo, cuando era rival en la Serie A. “Quizás tenía que desquitarme. Ahora quiero llevar al equipo a la Serie C”, afirmó, según besoccer.com.

Douglas Costa se toma una selfie con aficionados después de anotar con el Bayern | AP
A lo largo de su carrera, por los traspasos de Douglas Costa se han pagado un total aproximado de 84 millones de euros. Actualmente, el brasileño está valorado en 400 mil euros en el portal especializado Transfermarkt.

¿Cuándo vuelve a jugar Douglas Costa con Chievo?

A pesar de la derrota, Chievo actualmente se encuentra en la segunda posición del Grupo B, con lo que accedería a los partidos de promoción del ascenso a la Serie C. El equipo de Douglas Costa tiene 37 puntos y está a ocho del líder, Folgore Caratese, contra el cual perdió 1-4 hace dos semanas en la Jornada 24.

Douglas Costa durante un partido con la Juventus | EFE
Con ocho partidos todavía por jugarse, Chievo todavía tiene oportunidad de lograr el ascenso directo, siempre y cuando no deje ir más puntos, ya que suma tres derrotas al hilo. Su próximo compromiso está programado para el domingo 1° de marzo, en casa contra Sondrio, que marcha penúltimo de la tabla con 13 puntos.

