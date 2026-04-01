Mundial 2026 sin cracks: Las grandes figuras que quedaron fuera de la Copa del Mundo

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin y dejaron grandes sorpresas, no solo por las selecciones clasificadas, sino también por las ausencias de peso que marcarán la próxima Copa del Mundo. Varias figuras internacionales, protagonistas en las mejores ligas del planeta, no lograron conseguir su boleto y verán el torneo desde casa.

África, Europa y América concentran los golpes más duros, con selecciones históricas fuera de la competencia y cracks de talla mundial que no estarán en la cita mundialista. Desde goleadores de élite hasta figuras consolidadas en clubes top, la lista de ausentes genera impacto y abre debate sobre el nivel de las eliminatorias.

Italia vs Irlanda del Norte | AP

Figuras africanas que no clasificaron al Mundial 2026

África dejó una de las noticias más impactantes con la eliminación de Nigeria, lo que dejó fuera a dos de sus máximas estrellas: Victor Osimhen, uno de los delanteros más letales del mundo, y Ademola Lookman, figura en Europa. A esto se suma el fracaso de Camerún, que pese al gran nivel de Bryan Mbeumo y Frank Anguissa, no logró clasificar, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang se despidió sin Mundial con Gabón.

Victor Osimhen de Nigeria será uno de los principales ausentes de África | AP

Otros futbolistas africanos que no estarán en el Mundial 2026:

Beto (Guinea-Bisáu) – Everton

Yankuba Minteh (Gambia) – Brighton

Serhou Guirassy (Guinea) – Borussia Dortmund

Yves Bissouma (Mali) – Tottenham

Edmond Tapsoba (Burkina Faso) – Bayer Leverkusen

Lango Ouattara (Burkina Faso) – Brentford

Estrellas europeas y americanas que se quedaron sin Mundial

En Europa, el golpe más fuerte lo dio Italia, que volvió a quedar fuera de un Mundial, dejando sin escenario a figuras como Gianluigi Donnarumma, además de una generación consolidada con talento en la élite. También destaca la ausencia de Robert Lewandowski, quien no pudo llevar a Polonia a la clasificación.

Lewandowski se quedó fuera de la copa del Mundo | AP

Otros futbolistas europeos que no clasificaron al Mundial 2026:

Dominik Szoboszlai (Hungría) – Liverpool

Benjamin Sesko (Eslovenia) – Manchester United

Sandro Tonali (Italia) – Newcastle

Alessandro Bastoni (Italia) – Inter

Federico Dimarco (Italia) – Inter

Riccardo Calafiori (Italia) – Arsenal

Jan Oblak (Eslovenia) – Atlético de Madrid

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) – PSG

Giorgi Mamardashvili (Georgia) – Liverpool

Rasmus Hojlund (Dinamarca) – Napoli

Dusan Vlahovic (Serbia) – Juventus

Arturo Vidal en un partido de la selección chilena | AP

En América, también habrá ausencias importantes encabezadas por nombres históricos como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Paolo Guerrero y Salomón Rondón, quienes no lograron clasificar con sus selecciones. En CONCACAF, la baja más significativa es la de Keylor Navas, referente del arco costarricense en la última década.

Otros futbolistas de América que no estarán en el Mundial 2026: