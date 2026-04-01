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Futbol

RD del Congo se impone ante Jamaica y consigue su boleto a la Copa del Mundo

RD Congo celebrando su clasificación al Mundial 2026 | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:16 - 31 marzo 2026
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África tendrá 10 representantes en la Copa del Mundo

¡This is Congo! La República Democrática del Congo está de nuevo en una Copa del Mundo; el combinado nacional africano venció 1-0 a Jamaica y se clasificó a la máxima fiesta del futbol tras 52 años de espera tras su participación como Zaire en Alemania 1974.

Un partido dominado, pero sufrido hasta el final

Con una anotación en tiempo extra de Axel Tuanzebe, el cuadro Congoleño hizo historia en una tarde memorable en la cancha del Estadio Guadalajara, donde, arropados por una gran cantidad de aficionados, cumplieron el sueño de regresar a una Copa del Mundo.

El encuentro inició con un gran apoyo de la afición tapatía por el conjunto nacional del Congo; el apoyo se hizo presente con aplausos y el grito: “El Congo, el Congo” de manera intensa en el Estadio Guadalajara.

RD Congo vs. Jamaica sin goles | MexSport

La afición se entregó al combinado africano; con pocos minutos llegaron los gritos de ‘olé’ en cada toque de los futbolistas del Congo, además de los abucheos para los Jamaiquinos.

Bastó poco tiempo en el juego para que el Congo se colocara al frente en el marcador. Cedric Bakambu colocó el primer gol de la tarde, pero el tanto fue anulado debido a un fuera de lugar, ahogando el grito de gol de la afición africana.

DR Congo vs. Jamaica sin goles | MexSport

El juego fue dominado por la escuadra del Congo, pero, pese a tener poca llegada en el marco rival, Jamaica dio el primer aviso cerca del final de la primera mitad: León Bailey sacó un disparo potente que se fue por un costado del marco rival.

El gol en tiempos extra que desató la locura

El segundo tiempo fue diferente; Jamaica tomó el control de las acciones por algunos minutos; sin embargo, le costó el realizar llegadas de peligro. Ante las pocas oportunidades, los 39,938 aficionados comenzaron a divertirse con la ‘ola’ en las gradas, generando un ambiente único.

Facundo Tello lesionado en el RD Congo y Jamaica | MexSport

En la parte final del juego, la intensidad incrementó; la afición se volcó en apoyo al Congo con su tradicional porra: “This is Congo, this is Congo” comenzó a escuchar por todo el estadio. Bakambu volvió a aparecer; sin embargo, un fuera de juego evitó el tanto del triunfo por segunda ocasión consecutiva.

El juego se convirtió en una fiesta en los últimos minutos; ahí Bakambu volvió a aparecer y con un remate de ‘Taquito’ intentó darle la victoria a los suyos. Blake atajó, pero la afición se entregó con aplausos ante su manera de rematar.

El tiempo regular terminó sin anotaciones, por lo que llegaron abucheos desde la grada. En los tiempos extras, llegó el gol del Congo; en un cobro de esquina, Axel Tuanzebe mandó a guardar la pelota, por lo que convirtió la locura en las gradas entre la afición africana y los tapatíos, convirtiendo en una fiesta las gradas del Estadio Guadalajara.

Gol de Axel Tuanzebe ante Jamaica | MexSport

El Grupo K los espera

Llegó el silbatazo final, abrazos, llanto en las gradas, alegría y euforia total; el sueño se cumplió: el Congo estará de nueva cuenta en una Copa del Mundo para colocarse como el penúltimo invitado a la fiesta grande del futbol, donde se establecerá en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

RD Congo celebrando su clasificación al Mundial 2026 | MexSport
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