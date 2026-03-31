La afición del Congo tiñe de azul el Estadio Guadalajara y arma su propia fiesta

A miles de kilómetros de casa, la afición del Congo convirtió los alrededores del Estadio Guadalajara en una auténtica celebración, previo al partido más trascendental en la historia reciente de su selección rumbo a la Copa del Mundo.

Congoleños festejando a fuera del Akron l MEXSPORT

Desde temprana hora, banderas, camisetas y atuendos tradicionales comenzaron a aparecer, pintando de azul cada rincón del inmueble. Entre cantos, tambores y bailes, los seguidores africanos dejaron claro que la distancia no es impedimento cuando se trata de apoyar a su país.

Con el paso de las horas, el flujo de aficionados fue en aumento. Las zonas de comida y el estacionamiento se transformaron en puntos de reunión donde el color, la música y la pasión marcaron el ambiente previo al encuentro.

La fiesta no fue exclusiva de un solo lado. La afición mexicana se sumó al ambiente y rápidamente hizo conexión con los congoleños. Intercambio de playeras, banderas y muestras de apoyo mutuo se volvieron parte del escenario, reflejando la unión que genera el futbol.

La fiesta no fue exclusiva de un solo lado. La afición mexicana se sumó al ambiente y rápidamente hizo conexión con los congoleños. Intercambio de playeras, banderas y muestras de apoyo mutuo se volvieron parte del escenario, reflejando la unión que genera el futbol.

Congoleños cuentan su travesía hacia México

Afición del Congo con sombreros mexicanos l MEXSPORT

Entre la multitud, Dele destacó como uno de los seguidores que emprendió un largo viaje desde Estados Unidos para estar presente en este momento histórico.

Fue un viaje increíble. Salí de Carolina del Norte, hice cerca de cuatro horas y gasté alrededor de mil 200 dólares, pero todo vale la pena por estar aquí.

El aficionado también se mostró sorprendido por el cariño recibido en México.