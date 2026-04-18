¿Qué le pasó a Zayn Malik? El cantante es hospitalizado de emergencia

El cantante británico Zayn Malik fue hospitalizado de emergencia este 17 de abril de 2026, lo que generó preocupación entre sus seguidores, luego de que él mismo compartiera una imagen desde el hospital y confirmara que atraviesa un proceso de recuperación.

El anuncio ocurrió en medio del lanzamiento de su nuevo álbum Konnakol, lo que lo obligó a cancelar presentaciones y actividades promocionales.

Zayn Malik fue hospitalizado de emergencia y confirmó que se encuentra en proceso de recuperación. / @zayn

¿Por qué hospitalizaron a Zayn Malik?

Hasta ahora, no existe un diagnóstico oficial público.

El propio Zayn Malik únicamente señaló que su hospitalización fue inesperada y que continúa recuperándose, sin especificar la causa médica. Tampoco su equipo ha emitido información adicional sobre su estado de salud o la gravedad del incidente.

En la imagen que compartió desde el hospital se le observa conectado a equipo médico, y además agradeció de forma específica a cardiólogos, lo que ha generado especulación sobre un posible problema relacionado con el corazón; sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente.

El cantante compartió una imagen desde el hospital, donde agradeció la atención médica recibida. / @zayn

Zayn Malik cancela eventos tras su hospitalización

Debido a esta situación, el exintegrante de One Direction tuvo que cancelar presentaciones y actividades promocionales relacionadas con su nuevo álbum.

El propio cantante agradeció al personal médico que lo atendió, así como a sus fans por el apoyo recibido durante estos días complicados.

Hasta ahora, Zayn Malik no ha revelado la causa de su ingreso hospitalario. / @zayn

Un mensaje que tranquiliza a sus fans

Aunque no hay claridad sobre qué provocó su hospitalización, el mensaje de Zayn Malik deja ver que se encuentra estable y enfocado en su recuperación.

Por ahora, no se ha informado cuándo retomará sus actividades públicas. Mientras tanto, sus seguidores se mantienen atentos a cualquier actualización oficial sobre su estado de salud.