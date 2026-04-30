Vidrios polarizados: esta es la nueva multa que podría vaciar tu cartera

El uso de vidrios polarizados en los automóviles se ha convertido en una práctica cada vez más común entre los conductores en México, ya sea por estética, privacidad o incluso por la protección contra los rayos solares. Sin embargo, lo que muchos consideran un detalle “cool” para su vehículo, podría convertirse en un problema serio para el bolsillo.

En los últimos meses, las autoridades han endurecido las restricciones sobre este tipo de modificaciones, al considerar que afectan la visibilidad al interior del automóvil y pueden representar un riesgo tanto para la seguridad pública como para la vigilancia en las calles. Por ello, ya comenzaron a aplicarse nuevas sanciones que han encendido las alertas entre los automovilistas.

Polarizar el auto podría traer multas considerables que afectarán tu cartera / Magnific

¿Qué dice la nueva Ley de Tránsito?

De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, desde abril de 2026 entró en vigor un nuevo reglamento que establece reglas más estrictas sobre el uso de vidrios polarizados en los vehículos.

La normativa señala que este tipo de materiales no están permitidos, debido a que impiden la visibilidad hacia el interior del automóvil, lo que complica las labores de supervisión y seguridad. Esta medida forma parte de los ajustes derivados de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Hidalgo.

En el estado de Hidalgo es dónde las multas se están incrementando considerablemente / Magnific

Multas que podrían sorprenderte

Las sanciones por incumplir con esta regulación pueden ir desde las 3 hasta las 110 UMAS, lo que se traduce en multas que van aproximadamente desde los 350 pesos hasta los 13 mil pesos, dependiendo del caso y de las disposiciones municipales aplicables.

Esto significa que lo que parecía una simple modificación estética podría terminar convirtiéndose en un gasto considerable, especialmente para quienes no estén al tanto de los cambios en la ley.

Las multas en Hidalgo podrían ir desde los 350 pesos hasta los 13 mil pesos / Magnific

No es la única infracción que vigilan

Además del uso de vidrios polarizados, las autoridades también están poniendo especial atención en otras conductas que pueden derivar en sanciones importantes, entre ellas:

Ocultar o modificar las placas del vehículo

Uso indebido de aditamentos no autorizados

Conductas que representen un riesgo para peatones o conductores

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Especialistas recomiendan a los automovilistas revisar el estado de sus vehículos / Magnific

Evita multas y dolores de cabeza

Ante este panorama, especialistas recomiendan a los automovilistas revisar el estado de sus vehículos y asegurarse de cumplir con la normativa vigente en su estado, ya que las leyes pueden variar dependiendo de la entidad.

Lo que hoy parece un detalle menor podría convertirse en una sanción importante mañana. Así que antes de invertir en polarizados o mantenerlos en tu auto, lo mejor es informarte y evitar un gasto innecesario.