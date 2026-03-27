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Andre Blake no pierde de vista el Mundial: “El sueño sigue vivo”
Tras avanzar a la Final del Play-Off luego de derrotar a Nueva Caledonia, el arquero de la Selección de Jamaica, Andre Blake, destacó el resultado y aseguró que el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo sigue más vigente que nunca.
El experimentado guardameta dejó claro que el equipo mantiene la ilusión de volver a una justa mundialista, algo que no logra desde hace casi tres décadas.
“El sueño sigue vivo. El martes vamos a hacer todo lo posible para convertir ese sueño en realidad”, afirmó. Blake también resaltó el esfuerzo del equipo en un partido que se mantuvo cerrado hasta los minutos finales.
“Muy contento de haber ganado el partido. En torneos como este, se trata de avanzar y encontrar la manera de ganar. Fue 1-0 esta noche. Sentí que tuvimos oportunidades suficientes para marcar un par de goles más, pero no lo hicimos. Aun así, estoy agradecido de que supimos cerrar el partido".
“Fue complicado al final, porque cuando solo tienes un gol de ventaja, el rival siempre siente que puede empatar. Se volvió difícil, pero logramos avanzar a la siguiente fase”, agregó.
De cara al siguiente compromiso, el arquero anticipó un duelo exigente frente a la República del Congo. “Es un nivel diferente. Va a ser un partido muy difícil. En torneos como este, lo importante es encontrar la forma de avanzar”, señaló.
Finalmente, Blake elogió tanto el inmueble como el ambiente generado por los aficionados en las gradas. “Es un estadio hermoso. La atmósfera fue increíble y la cancha estaba en muy buenas condiciones. La afición se hizo sentir; algunos estaban con nosotros, otros no, pero fue fantástico ver a tanta gente. Sentimos su energía y apoyo, y estoy muy agradecido por eso”, concluyó.