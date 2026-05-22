¡Se queda! Manchester United confirma la permanencia de Michael Carrick

El gigante dormido ha vuelto a despertar. Luego enanos de malas rachas, sequías goleadoras y triunfos importantes, el Manchester United volvió convertirse en uno de los equipos protagonistas de la Premier League, todo de la mano de Michael Carrick, quien pese a iniciar con dudas, llegó para quedarse.

Michael Carrick ha vencido a todos los rivales del Big Six en Premier League | AP

De interinos fijo

Luego de la temporada de ensueño para los Red Devils, los fanáticos y analistas pidieron la permanencia del técnico interino, pues no es para menos, ya que el estratega llevó al equipo de nueva cuenta a la Champions League y los colocó en la tercera posición de la Premier.

Finalmente entre las dudas y expectativas sobre una posible permanencia, el cuadro de Old Trafford confirmó a través de sus redes sociales la permanencia de Carrick, declarando que se le ofreció un nuevo contrato, ahora con el cargo fijo.

Michael Carrick y Casemiro tras la victoria del Manchester United en Premier League I AP

“Es Carrick, ya sabes. Nos complace anunciar que Michael Carrick continuará como nuestro entrenador principal, tras haber firmado un nuevo contrato”, escribió el equipo en su comunicado.

El ex jugador del United se quedará en el equipo hasta el 2028, reconociendo su temporada, misma que cerró con broche de oro siendo nombrado el entrenador del mes, terminando con una marca de 11 victorias en 16 partidos.

Manchester United en Premier League | AP

¿Es Carrick la solución del United?

Tras su llegada, el equipo de Manchester no solo ha dado un salto importante dentro de la tablas, sino que también la ‘mística’ y nivel de sus jugadores ha dado un salto importante, donde hasta los seguidores han expresado volver a sentirse identificados con el club y con una gran expectativa para la temporada 2026-27.

Michael Carrick dirigió su quinto partido con el Man United | AP

Junto con los seguidores, otro personaje importante que se pronunció al respecto fue Jason Wilcox, director deportivo del equipo, quien en la firma del nuevo contrato habló sobre el rendimiento del entrenador, halagando su trabajo y reiterados su confianza hacia él.

Michael se ha ganado con creces la oportunidad de seguir liderando a nuestro equipo masculino. Durante el tiempo que ha desempeñado este cargo, hemos visto resultados positivos en el terreno de juego, pero, más allá de eso, un enfoque que se alinea con los valores, las tradiciones y la historia del club”, declaró Wilcox.