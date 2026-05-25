Mundial 2026: Portugal, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
A solo un par de semanas de que arranque la Copa del Mundo 2026 las naciones participantes comienzan a cerrar filas y a preparar el gran torneo que tienen de frente. En el caso de la Selección de Portugal, el mundial llega como uno muy ‘especial’, pues el hombre que los puso en el mapa buscará hacer historia una última vez, Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo y Portugal llegan a Norteamérica con el único cometido de conquistar su primera Copa del Mundo, pues con un equipo basto desde la portería hasta la delantera, el equipo que viste de rojo aspira y es considerado a ser uno de los dos conjuntos que pueden llegar hasta New Jersey el 19 de julio y cerrar una de las historias más icónicas del futbol mundial.
Primera prueba, el Grupo K
El cuadro lusitano arrancará la Fase de Grupos en el sector K, donde estará acompañado de la República del Congo, Uzbekistán y Colombia, teniendo uno de los grupos más ‘accesibles’ del torneo.
El equipo de Portugal tendrá su debut ante la República Democrática del Congo, desde el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. Posteriormente, CR7 y compañía se verán las caras ante Uzbekistán en la misma sede. Finalmente cerrarán su primera etapa ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami Florida.
Miércoles 17 de junio - Portugal vs RD Congo - NRG Stadium, Houston
Martes 23 de junio - Portugal vs Uzbekistan - NRG Stadium, Houston
Sábado 27 de junio - Colombia vs Portugal - Hard Rock Stadium, Miami
Cristiano Ronaldo, una cita con el destino
Las miradas del mundo están en dos hombres, las dos leyendas del balinìé, los dos mejores de la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A diferencia de su gran rival, CR7 aún sufre la ausencia de un trofeo en su vasto palmarés, la Copa del Mundo. En 2026, donde quizá no sea su mejor momento a diferencia de sus cinco mundiales anteriores, el eterno dorsal ‘7’ saldrá en busca de llenar su santuario.
Pese a que jugadores de élite como Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, etc, son parte de la lista final de la lista portuguesa, Cristiano sale una última vez como el gran referente de su selección, gozando de un liderazgo y futbol más que nato para ser el líder una última vez de un equipo que confía ciegamente en él.
Roberto Martínez, el encargado del trabajo final
Portugal llega su noveno Mundial (el séptimo en fila) de la mano del entrenador Roberto Martínez, quien no solo se ha ganado la confianza de los jugadores, sino que también ya logró levantar un título con el equipo, la Conference League.
Números totales de Portugal
En su novena participación del torneo más importante del mundo, Portugal llega con la ilusión de dejar su mejor participación en un formato mundialista, la cual tendrá que superar su tercer lugar en el Mundial de 1966, celebrado en Inglaterra.
Por su parte, su recuerdo más reciente y que también marcó un hito en el país fue el cuarto lugar alcanzado en Alemania 2006, torneo donde ya estaba un jovén ‘Comandante’ en el plantel.
Inglaterra 1966 - Tercer Lugar
México 1986 - Fase de Grupos
Corea-Japón 2002 - Fase de Grupos
Alemania 2006 - Cuarto Lugar
Sudáfrica 2010 - Octavos de Final
Brasil 2014 - Fase de Grupos
Rusia 2018 - Octavos de Final
Qatar 2022 - Cuartos de Final
Lista de convocados
Os convocados para o Mundial 2026 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XonTsyxiBp— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026
Os 𝟮𝟳+𝟭 que levam o 𝗦𝗼𝗻𝗵𝗼 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 para as "Américas" 💭🏆#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/NXZY6EiuOY— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026