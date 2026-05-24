¡Cayó la ley! Lanza advertencia en México ante piratería rumbo Mundial 2026

La preocupación por la piratería rumbo a la Copa del Mundo 2026 comenzó a escalar a nivel institucional en México, luego de que autoridades relacionadas con la organización del torneo enviaran un documento formal a la Procuraduría Federal del Consumidor para alertar sobre los riesgos económicos y de seguridad digital que representan diversas plataformas ilegales de streaming.

En el escrito, fechado el 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, Félix Aguirre Gil, identificado como Host City Manager, expone al procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, la gravedad del problema de la piratería relacionada con marcas, diseños, imágenes, música y especialmente con las señales de televisión y derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Clima para el Mundial 2026./ Pixabay

¿Incrementó de plataformas legales?

El documento señala que en los últimos meses se detectó un incremento de plataformas ilegales que ofrecen contenido audiovisual relacionado con el Mundial sin autorización oficial de la FIFA. Entre los servicios mencionados aparecen KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV y PopTV, además de otros dominios apócrifos que presuntamente distribuyen partidos y contenido protegido de manera ilícita.

Según el texto, estas plataformas no solo representan pérdidas económicas para proveedores oficiales y titulares de derechos, sino que también podrían afectar la imagen del país en un evento de talla internacional. La preocupación principal radica en el crecimiento del consumo de servicios piratas durante uno de los torneos más importantes del planeta.

Otro de los puntos más delicados que aborda el documento es el relacionado con la vulnerabilidad de los usuarios. El escrito advierte que miles de personas podrían quedar expuestas al robo de datos personales y bancarios al contratar servicios ilegales de streaming, situación que ya habría derivado en casos de fraude y negativa de prestación de servicios.

Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT

Consumidores afectado por la piratería

Además, se menciona que algunos consumidores afectados no han podido reclamar la devolución de su dinero ni exigir reparaciones por el uso indebido de su información privada. En el contexto del Mundial 2026, las autoridades consideran que este tipo de delitos digitales podría aumentar significativamente debido a la alta demanda de transmisiones deportivas.

Rumbo al Mundial 2026./ Pixabay

Por ello, la carta solicita formalmente a la Procuraduría Federal del Consumidor implementar una campaña informativa para alertar a la población mexicana sobre los riesgos de contratar plataformas piratas. La intención sería prevenir fraudes financieros, robo de contraseñas, extracción de datos bancarios y otros delitos cibernéticos vinculados con servicios ilegales de transmisión.

El documento también deja abierta la disposición de la oficina Host City Ciudad de México para colaborar con las autoridades mexicanas en cualquier aclaración o acción preventiva rumbo al Mundial 2026. Con ello, la organización busca reforzar la protección al consumidor y blindar la imagen del país ante uno de los eventos deportivos más importantes de la historia reciente.