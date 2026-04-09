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¿Murió Michael J. Fox? La lamentable noticia que dio a conocer CNN

El histrión ha enfrentado durante años su lucha contra el Parkinson / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:00 - 09 abril 2026
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Una nota mal publicada generó rumores sobre la muerte del actor de ‘Volver al Futuro’, pero todo resultó ser falso

En redes sociales comenzó a circular una noticia que encendió las alarmas entre fans de Michael J. Fox. Una supuesta publicación de CNN titulada “Recordando la vida de Michael J. Fox” provocó que muchos usuarios creyeran que el actor había fallecido.

El encabezado se viralizó rápidamente y desató una ola de mensajes que daban por hecho el deceso del protagonista de Volver al Futuro.

La supuesta muerte de Michael J. Fox causó revuelo entre los seguidores del actor / Redes Sociales

La verdad: Michael J. Fox está vivo

Pese al revuelo, la información es falsa. No existe ningún comunicado oficial que confirme la muerte del actor. La propia publicación fue eliminada posteriormente, lo que aumentó la confusión entre usuarios.

Un portavoz de CNN explicó lo ocurrido a TMZ:

"El paquete fue publicado por error; lo hemos eliminado de nuestras plataformas y hemos enviado nuestras disculpas a Michael J. Fox y su familia”.
La falsa noticia salió de una publicación de CNN, la cual fue bajada de inmediato / Redes Sociales

Redes estallan tras el error

La captura del contenido, recuperada por TMZ, provocó críticas contra la cadena.

Usuarios reaccionaron con comentarios como:

  • “últimamente CNN reporta muchas noticias falsas”

  • “Más noticias falsas de CNN. Increíble”

  • “Los reporteros de CNN no son periodistas. Nunca investigan antes de hablar”

  • “Alguien accidentalmente le dio a publicar a un obituario que ya estaba preparado”

El estado actual del actor

Tras la polémica, también se confirmó que Michael J. Fox se encuentra bien. El representante del actor señaló:

"Michael lo está haciendo muy bien. Él estuvo en el PaleyFest ayer. Estaba en el escenario y estaba dando entrevistas".
CNN se tuvo que disculpar con el actor y su familia por la equivocación en sus redes sociales / Especial

Un rumor que creció por su salud

El caso tomó fuerza debido a los problemas de salud que el actor ha enfrentado durante años, tras ser diagnosticado con Parkinson. A pesar de ello, Fox se ha mantenido activo y es un referente en la lucha por visibilizar la enfermedad.

La confusión surgió por la publicación anticipada de un contenido que aparentemente ya estaba preparado, lo que generó un malentendido a nivel global.

El actor se encuentra bien y cumpliendo con algunos compromisos laborales / Redes Sociales
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