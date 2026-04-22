¡Sacudida en la FMF! Habrá Asamblea de Dueños extraordinaria para iniciar transición de gobernanza

​Habrá una nueva "gobernanza" en la Federación Mexicana de Futbol. En los próximos días se realizará una Asamblea de Dueños extraordinaria donde, finalmente —no en personas, pero sí en temas administrativos—, el G-8 comenzará la transición que se espera tenga visualización después del siguiente Mundial.

FMF apostará por comisiones y transición gradual en su nueva gobernanza

​De acuerdo a fuentes allegadas al G-8 que revelaron a RÉCORD, la "novedad" de la siguiente reunión será que entre la "gobernanza" con tres comisiones muy importantes: la Comisión de Gobernanza Comercial y Finanzas, que son el punto total de este nuevo cambio en la organización, mismo que se dará en forma gradual.

​No se espera que durante la reunión de mañana al mediodía haya movimientos de personas. En la misma tesitura, dos fuentes revelaron a este medio que sigue la directiva actual y van a ir saliendo los personajes que actualmente tengan conflicto de intereses. "Esto es poco a poco, ningún dueño del G-8 entra a nada, solo a los comités, y se van a ir rotando", explicaron en forma concordante dos miembros de clubes del G-8.

La Federación Mexicana de Futbol realizó un homenaje a Alberto de la Torre | FMF

​A partir de mañana se instalará una serie de políticas nuevas y comités de personas de diferentes equipos que se van a ir rotando. Habrá muchísimos cambios de una nueva gobernanza.

​Según nuestros comunicadores, lo que va a acontecer mañana es un paso gigantesco logrado por el G-8 y más clubes, ya que es una decisión unánime que se venía gestando desde hace unos meses. Ratifican que por el momento no hay un nombre preciso para hacer el cambio, pues lo más importante, insistieron, es que se integren los comités y quizá en un futuro, entonces sí, ver quién gobierna los nuevos aires de la Federación Mexicana de Futbol.

​La Asamblea tocará otros puntos como la aprobación por parte del pleno a la inminente venta del Atlas, de la cual José Miguel Bejos será el dueño, posibles movimientos en la Comisión de Arbitraje y la oficialización del retorno de la venta del Mazatlán.