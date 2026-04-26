Liguilla Clausura 2026: Así se jugará la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil

Quedó definida la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y las expectativas que generan los partidos son altas. El reencuentro entre dos campeones de la categoría y dos equipos que buscan alcanzar por primera vez las Semifinales engalanan lo que promete ser una Fiesta Grande reñida.

Los ocho equipos clasificados a la Fase Final en el pasado Apertura 2025 repitieron este torneo, pero con algunos cambios en el orden de clasificación. Por ejemplo, América ahora se quedó con el liderato, mientras que Tigres -líder el semestre pasado- avanzó en la tercera posición.

Jugadoras de Tigres celebran ante Rayadas de Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Cómo quedó la tabla de clasificación del Clausura 2026?

Las Águilas alcanzaron el liderato con la victoria 3-2 en casa ante Pachuca y la derrota de Rayadas de Monterrey en el Clásico Regio. La Pandilla se quedó con ganas de terminar invicta la Fase Regular y sufrió su primera derrota del semestre con marcador 0-3 en casa ante las Amazonas.

Chivas y Toluca, por su parte, cerraron con un empate a un gol en el Estadio Akron, por lo que no pudieron meterse en el Top 4. Detrás, Cruz Azul y FC Juárez repitieron en el séptimo y octavo lugar que tuvieron en el Apertura 2025 y desde ahí tratarán de sorprender.

Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

América y Tigres se mantienen como los únicos clubes que han avanzado a todas las Liguillas en la historia de la Liga MX Femenil. Ahora las Águilas se enfrentarán a las Bravas, que jugarán su quinta Fiesta Grande al hilo y sexta en general; sus seis participaciones en los últimos tres años. En Fase Regular, estos dos equipos empataron 1-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

En cuanto a las Amazonas, vigentes campeonas que clasificaron en tercer lugar, ahora se enfrentarán a Toluca, que jugará la novena Liguilla de su historia, segunda al hilo. Hasta ahora, las Diablas nunca han superado la primera ronda pues en el Clausura 2018 se jugó directo desde Semifinales. En Fase Regular, cayeron 1-2 ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez.

América y FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En cuanto a Rayadas, que dejó ir el liderato en la última jornada, ahora enfrentará a Cruz Azul. La Máquina superó su récord de puntos del semestre pasado (con 31) y disputará su cuarta Liguilla de la historia, en la cual buscará dar otra sorpresa y al menos alcanzar Semifinales. En Fase Regular, las regias se impusieron 2-1 en el Estadio BBVA.

Por último, la serie que se presenta como la más pareja es la de Pachuca contra Chivas, que dos veces se han enfrentaron en una Final (Apertura 2017 y Clausura 2022), ambas con triunfo para el Rebaño. Ahora protagonizarán unos Cuartos de Final reñidos, luego de que en Fase Regular empataron 1-1 en el Estadio Akron.

América vs FC Juárez | Ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez | Vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes

Rayadas vs Cruz Azul | Ida en el Estadio Centenario | Vuelta en el Estadio BBVA

Tigres vs Toluca | Ida en el Estadio Universitario | Vuelta en el Estadio Nemesio Diez

Pachuca vs Chivas | Ida en el Estadio Akron | Vuelta en el Estadio Hidalgo



*Los horarios y fechas están por confirmar